COB reabrirá Centro de Treinamento no Rio de Janeiro no dia 20 de julho

Crédito: Rafael Bello/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) reabrirá o Centro de Treinamento Time Brasil na próxima segunda-feira. Seguindo os rígidos protocolos do Guia para a Prática de Esportes Olímpicos no Cenário da COVID-19, lançado em junho pela entidade, neste primeiro momento no máximo 40 atletas poderão entrar na instalação. O acesso será permitido ainda para treinadores, equipes multidisciplinares e funcionários do COB, todos testados previamente. Localizado no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, o CT Time Brasil está fechado desde 18 de março.

O primeiro grupo a utilizar o CT Time Brasil será formado por atletas que residem no Rio e já garantiram vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio ou estão próximos da classificação olímpica e não integram a Missão Europa, que levará um grupo de atletas e oficiais para um período de treinamento em Portugal. Novas permissões serão concedidas gradualmente, de acordo com as cinco fases estabelecidas pelo protocolo do COB.

Ao longo desta semana, todas as pessoas autorizadas a entrar no centro de treinamento realizarão os exames de sorologia, para verificar a resposta imune, e RT-PCR, considerado padrão ouro na resposta ao Covid-19. Em caso de diagnóstico positivo, elas não poderão usar o CT e ficarão em quarentena. Também estão sendo intensificadas a montagem de equipamentos, sinalizações e simulações de fluxo do CT Time Brasil.

Neste primeiro momento, o COB reabrirá as piscinas olímpica e de saltos do Parque Aquático Maria Lenk, além da Sala de Força e Condicionamento e o Laboratório Olímpico. O Centro de Treinamento de Ginástica Artística permanece fechado, pois a higienização dos equipamentos levará mais tempo. Enquanto isso, os atletas da seleção brasileira da modalidade treinarão em Sangalhos (Portugal), integrando a Missão Europa.

- O COB segue priorizando a segurança, saúde e integridade física de todos os envolvidos com a prática esportiva de alto rendimento no país. Desde o início da pandemia, realizamos uma série de ações visando minimizar o impacto na preparação dos atletas. Agora temos a abertura gradual do Centro de Treinamento Time Brasil, uma ação muito bem planejada, feita seguindo todos os cuidados e recomendações das autoridades. Estamos felizes com a volta dos atletas ao nosso CT e esperamos que em breve ele possa estar funcionando em plena capacidade, sempre dentro dos protocolos - afirmou o diretor de Esportes do COB, Jorge Bichara.

Ao longo dos últimos quatro meses, o COB esteve muito próximo dos atletas brasileiros e procurou prestar todo o suporte necessário. Assim que o CT Time Brasil foi fechado, a entidade cedeu equipamentos para utilização em suas casas durante o período de isolamento social e produziu um manual com orientações de saúde e treinamento. Os atletas que utilizavam o CT tiveram ainda acompanhamento diário dos profissionais das áreas de preparação física, fisioterapia, psicologia e nutrição, que elaboraram programas de atendimento específicos para este momento único.

Atualmente, a entidade trabalha em duas grandes frentes. Além da reabertura do CT Time Brasil, coloca em prática a Missão Europa, que proporcionará a volta aos treinos para cerca de 200 atletas. A atenção do COB, que possui gestores específicos para cada modalidade olímpica, também está voltada às mais diversas ações, seja de confederações ou clubes, entre outros agentes do esporte.