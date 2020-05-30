COB prepara manual de orientações para o retorno do esporte no país

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) planeja lançar, nos próximos 15 dias, um Manual Técnico do Esporte de Formação e Alto Rendimento em um Ambiente de COVID-19. A informação foi publicada pelo "Estadão" e pelo "Globo Esporte", neste sábado.
O documento, com mais de 200 páginas, deve servir como protocolo para as federações esportivas nacionais na retomada das atividades nos próximos meses.
Diretor de esportes do COB, Jorge Bichara revelou como o manual foi feito:
– O nosso objetivo é compilar informações e oferecer como foco de consulta. Em outros aspectos, preconizar o que o COB conseguiu verificar em outros países o que é válido e importante, como é o caso dos testes – disse ele.
De acordo com Bichara, cerca de 20 pessoas (médicos e profissionais do esporte) participaram da elaboração do documento, inspirados em protocolos do Instituto Australiano de Esportes, do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, do Comitê Olímpico da Suécia e da Federação Portuguesa de Natação, entre outros
Ele falou sobre como a volta aos treinos será tratada:
– A questão da retomada é conseguir trabalhar a graduação do retorno. Isso me preocupa muito. O melhor material que vi foi da Federação Americana de Ginástica, o primeiro a recomendar carga de trabalho semana a semana, para também evitar o risco das lesões. Porque a pessoa quando volta, ela não está lesionada, então se sente apto. Os atletas de alto rendimento não estão acostumados a estarem bem fisicamente e passarem por uma interrupção de treino de dois a três meses. Quando isso acontece é por causa de procedimento cirúrgico que passou. Férias no alto rendimento é de duas a três semanas. E às vezes são férias ativas. Existe uma preocupação grande de como vai ser esse retorno. O atleta emocionalmente vai querer voltar e recuperar o tempo que perdeu. Não é à toa que a gente viu oito lesões na primeira semana de retorno do Campeonato Alemão de Futebol. Os esportes coletivos têm ainda mais riscos. Porque tem a questão do jogo coletivo e entrosamento que são perdidos. O futebol naturalmente tem uma pressa grande, a pré-temporada têm duas ou três semanas – explicou Bichara.
Ainda não é possível estabelecer uma data para o retorno das atividades no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro.
- O COB vai seguir as determinações dos órgãos de saúde pública, porque isso foi o que a gente viu no mundo inteiro. O mundo inteiro coloca a área médica como dominante dentro do processo. Eles determinam os níveis de liberação, as outras áreas são assessórios, ajudam a controlar - disse o dirigente.
O COB também comprará testes de COVID-19 para serem aplicados no local, tanto os de diagnósticos de sorologia, para verificar a resposta imune, quanto os RT-PCR, considerados padrão ouro na resposta à doença.
- O COB reconhece que o teste é caro, que não há dinheiro hoje. Mas dizemos que é importante e que se deve buscar todos os meios para fazer os testes nos atletas e profissionais do esporte. No CT o COB vai bancar esses testes. Mas há alternativas simples. Eu vi uma que trouxeram de hospital. Um dos sintomas da Covid é a perda do olfato. Então havia um teste do café, se a pessoa sentisse o aroma, odor, ela não tinha esse sintoma . E era um café. Uma sugestão para monitorar sintoma - afirmou Bichara.E MAIS:Nadal se aposenta...das pistasDurinho vê Woodley como a luta mais difícil da sua carreiraF1 deve ter transmissão na TV aberta no Reino Unido, indicando retorno da categoriaRoma acontecerá em setembro salve catástrofe, afirma federação italiana'Bolsonaro está com uma bomba nas costas e não me arrependo do voto', diz campeão olímpico RicardinhoConfira as atrações esportivas na telinha neste fim de semana E MAIS: