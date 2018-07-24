COB planeja Tóquio-2020 com menos dinheiro e menos atletas

O presidente do COB Paulo Wanderley Crédito: Divulgação

Enquanto tenta recuperar a confiança de investidores após passar os últimos meses do ano passado vendo seu ex-presidente preso e suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o Comitê Olímpico do Brasil (COB) planeja a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio com um orçamento mais enxuto e com metas parecidas com as dos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e Pequim (2008). Para a competição que começará daqui a exatos dois anos, o COB pretende levar 250 atletas, número que representa pouco mais da metade dos 465 que disputaram a edição no Rio (2016).

No último ciclo olímpico, o comitê contou com cerca de R$ 700 milhões em repasses da Lei Agnelo-Piva, sendo que o montante dobrou com a injeção de recursos de patrocinadores privados. Agora, apesar de evitar cravar números, o COB estima que o repasse de recursos públicos será de até R$ 100 milhões a menos. Esta temporada, a aplicação direta no esporte até dezembro será de R$ 153 milhões.

Para agravar a situação, o comitê tem até o momento apenas dois patrocinadores privados, um para material esportivo e outro que oferece cursos e parcerias. Em nenhum dos casos há aplicação direta de dinheiro.

A expectativa, porém, é de melhora nas contas. Recursos sempre serão uma grande preocupação. Após a Copa do Mundo, entendemos que as empresas voltarão os olhos para os Jogos de Tóquio, diz Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

Enquanto isso, o comitê trabalha no enxugamento de gastos. Desde que o ex-presidente Carlos Arthur Nuzman renunciou, em outubro do ano passado, a nova gestão reduziu consideravelmente o quadro de funcionários e renegociou contratos. Alguns setores estavam inchados, tinha muita gente. Em outros, os salários estavam bem gordinhos. Quando cheguei aqui, tínhamos 263 funcionários na folha (de pagamento). Hoje são 205, afirma Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB. Ele cita ainda a redução nos custos com TI (Tecnologia da Informação), de R$ 8,5 milhões/ano para R$ 2,7 milhões em 2018.

Em meio a essa realidade, bem diferente do que foi 2016, o COB trabalha para levar o Time Brasil para a Olimpíada de Tóquio. Estimamos que nosso número de atletas seja em torno de 250, próximo à média anterior ao Rio, diz Jorge Bichara, diretor executivo de Esportes. Ele lembra que na Olimpíada do Rio o número de competidores foi maior (465) porque o Brasil tinha vaga assegurada em praticamente todas as modalidades. O Time Brasil contou com 257 atletas em Londres-2012 e outros 277 em Pequim-2008.

A previsão de medalhas não foi anunciada pelo COB. Em 2016, o Brasil conquistou 19 pódios, longe do estipulado pela própria entidade, que previa 27 medalhas e o Top-10 no quadro final. O País acabou em 12.º.