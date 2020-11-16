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COB lança canal oficial de streaming para transmissão ao vivo de esportes

Prevista para dezembro, plataforma vai contar com canais individuais por confederação e tipo de conteúdo, além da plataforma também exibir vídeos
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Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 16:38
Crédito: Divulgação
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunicou nesta segunda-feira o seu canal oficial de streaming, o Canal Olímpico do Brasil. Em parceria com a TV NSports, o COB oferecerá às confederações olímpicas, sem custo, a transmissão ao vivo de ao menos um evento anual de seu calendário, bem como a possibilidade de aquisição de direitos de competições internacionais. Além disso, o Canal trará reportagens e vídeos especiais sobre as modalidades e seus atletas.
- A criação da plataforma faz parte do planejamento estratégico para o Ciclo 2021-24. Esse é o compromisso do COB, promover maior visibilidade e fortalecer o Movimento Olímpico do Brasil - diz o presidente do COB, Paulo Wanderley.
Com previsão de lançamento para o mês de dezembro, o canal tem domínio próprio - canalolimpicodobrasil.com.br – e é multiplataformas, oferecendo acesso por desktop, mobile, smartv, e web app. O Canal Olímpico do Brasil vai contar com canais individuais por confederação e tipo de conteúdo, além da plataforma também exibir vídeos já produzidos pelo COB e atualmente disponíveis pelo Youtube.
No futuro, o canal também poderá contar com patrocínios e publicidade em suas transmissões, assim como venda de direitos internacionais, eventos pay-per-view e vídeo crowdfunding.
- O Canal Olímpico do Brasil permitirá que o esporte brasileiro amplie seu alcance junto aos diversos públicos, fortalecendo sua imagem e permitindo a captação de novas receitas para as Confederações - conclui Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.
- Desde a fundação, a missão da TV NSports sempre foi ampliar a visibilidade do esporte nacional e agora, como parceiros do COB, poderemos contar juntos as histórias inspiradoras de nossos atletas reunindo o melhor conteúdo de todas as modalidades olímpicas em um só canal e dando um importante passo na democratização das transmissões esportivas! - conclui Guilherme Figueiredo, diretor Executivo da TV NSports.

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