COB fecha contrato de patrocínio com a XP até a Olimpíada de Paris-2024

Crédito: Rafael Bello/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta segunda-feira a XP como patrocinadora oficial da entidade e do Time Brasil no ciclo 2021-2024. A parceria com a XP engloba, além dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, os Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 e os Jogos Olímpicos Paris-2024.

O novo patrocínio prevê também um time de atletas-embaixadores da marca, o Time XP, formado pelos atletas Bruno Fratus (natação), Ricardo Lucarelli (vôlei), Cristiane Rozeira (futebol), Mayra Aguiar (judô), Sheilla Castro (vôlei) e Fernando Scherer, o Xuxa (ex-atleta, natação).

- Estamos muito satisfeitos com a parceria com a XP, uma empresa moderna e inovadora que se associa ao esporte olímpico em um contrato de longo prazo. O esporte é um elemento transformador muito poderoso, capaz de inspirar a juventude de todo mundo para a prática de atitudes saudáveis e valores positivos. Com parcerias como essa que estamos celebrando com a XP, podemos fazer essa mensagem ter um alcance cada vez maior - disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.

- É uma honra imensa poder estar ao lado dos atletas brasileiros porque eles sempre foram uma grande inspiração para mim. Observar a caminhada de grandes figuras do esporte foi o que me inspirou a fundar a empresa, a seguir em busca do meu sonho, mesmo nos momentos mais difíceis. A XP é uma empresa brasileira, com 20 anos de história de empreendedorismo e superação, e vemos muitos paralelos na jornada do empreendedor com o esporte - afirma Guilherme Benchimol, Fundador e Presidente Executivo do Conselho de Administração da XP Inc.

- O Movimento Olímpico tem a pretensão de transformar a sociedade através dos exemplos e valores do esporte, em sintonia com a proposta da XP para a parceria com o COB. Para nós, é motivo de orgulho o fato da XP entrar com força no patrocínio esportivo justamente através do COB. Esse é um reconhecimento a todas as possibilidades que a plataforma olímpica pode oferecer às mais diversas marcas - disse Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing do COB.