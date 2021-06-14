COB faz campanha de doação de sangue para repor estoques no Rio

Crédito: Divulgação/COB

No dia Mundial do Doador de Sangue, o Comitê Olímpico de Brasil (COB) em parceria com o Hemorio, reuniu colaboradores, ex-atletas e dirigentes, como Bernard Rajzman, Adriana Behar, Rogério Sampaio e Fernanda Nunes, na sede da entidade em uma campanha com o objetivo de repor o estoque de sangue que está abaixo do normal em virtude da redução das doações neste período de pandemia. Na ocasião, foram colhidas 60 bolsas de sangue, fruto da atitude voluntária do esporte brasileiro. De acordo com o Hemorio, cada bolsa de 450ml pode ampara 4 vidas.

- O Comitê Olímpico do Brasil fez essa ação no dia mundial do doador de sangue e no mês em que o COB completa 107 anos de fundação. No momento em que zelar pela vida de todos é dever de cada um, reforçamos o nosso papel ao cuidar do esporte, da saúde e da população brasileira - disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Adriana Behar, medalhista olímpica do vôlei de praia e CEO da CBV, foi uma das primeiras a doar sangue e compartilhou a importância de ser um voluntário.