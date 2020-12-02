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COB e Wöllner lançam mochila do Time Brasil

Produto é feito com detalhes criados para os atletas e tem a logo da delegação brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 20:30

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 20:30

Crédito: Divulgação/COB
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Wöllner, grife carioca que assina os uniformes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Tóquio 2020, lançam nesta quinta-feira a mochila Time Brasil. Em poliéster verde com zíperes verde e amarelo, a mochila esportiva é feita com detalhes criados para os atletas e tem a logo do Time Brasil.
Além do compartimento principal grande e com várias divisórias, a peça tem abertura lateral para guardar laptop, alças de ajuste rápido e bolsa frontal para celular e armazenamento de itens pequenos. Os bolsos laterais em tela para squeezes tem presilhas de segurança para melhor acomodação dos acessórios.
A mochila Time Brasil custa R$ 229,00 e será vendida nas lojas da marca e no site, na seção de produtos do Time Brasil.
A marca já havia anunciado a coleção Cápsula da Wöllner, uma linha colaborativa de camisas com estampas em homenagem a atletas do Time Brasil. Mensalmente, até julho de 2021, um atleta ou dupla vai ganhar uma camisa com estampa inspirada nele em uma contagem regressiva de 10 meses para os Jogos Tóquio-2020.
A escolha dos atletas teve como base o conceito de vida saudável e também de esportes ao ar livre, característica da grife. As vendas das peças da marca, fornecedora oficial do COB, vão gerar royalties para os atletas e para a entidade. Vinícius Figueira, do karatê, foi a inspiração para a primeira peça da coleção, lançada em outubro.

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