COB e eMuseu inauguram a exposição Centenário Olímpico

Crédito: Divulgação/COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o eMuseu do Esporte inauguram no dia 14, segunda-feira, às 18h, a exposição virtual Centenário Olímpico, com curadoria e acervo da área de Cultura e Valores Olímpicos da entidade. Projetada para ser bilíngue e com transmissão em libras, a expo está hospedada em uma plataforma 3D com galerias que passam por todas as edições olímpicas das quais o Brasil já participou. A exposição conta ainda com a narração dos atletas olímpicos Fabi Alvim, Thiago Pereira, Isabel Swan, Yane Marques, Tiago Camilo e Rogério Sampaio.

- Lançar a galeria do Centenário Olímpico é mais uma ação que honra este ano tão emblemático para o Movimento Olímpico brasileiro. Dessa forma, prolongamos para o próximo ano as homenagens que nossos atletas tanto merecem. Esta parceria com o eMuseu do Esporte aconteceu em momento muito oportuno, especialmente em virtude da pandemia, já nos possibilita ampliar o alcance, levando ao maior número possível de espectadores esta exposição virtual que preparamos com imenso zelo e dedicação - diz o diretor-geral e campeão olímpico de judô, Rogério Sampaio.

O lançamento virtual acontecerá às 18h no Facebook do eMuseu do Esporte e do COB e contará com a participação do campeão olímpico e diretor-geral do COB, Rogério Sampaio; do professor Lamartine da Costa, curador do eMuseu do Esporte; da gestora do eMuseu do Esporte, Bianca Gama; da diretora do Departamento de Inovação da UERJ, Marinilza Bruno de Carvalho; e do secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Alves. A live também trará um bate-papo com os atletas Poliana Okimoto, Isabel Swan e Tiago Camilo, além da exibição de um vídeo apresentando o passeio virtual pela galeria.

- Ter a galeria do COB no eMuseu do Esporte é um grande marco para a história do esporte olímpico brasileiro, um verdadeiro legado de memória nacional e sobretudo de construção do Futuro do Esporte. Através desta parceria poderemos apresentar ao mundo os momentos marcantes do centenário dos Jogos olímpicos, sendo emblemática essa narrativa escolhida pelo COB - afirma Bianca Gama, idealizadora e gestora do eMuseu do Esporte.

- A parceria entre o eMuseu do Esporte e o COB promove um avanço na história olímpica, uma vez que além de preservar a memória, pela primeira vez, por meio da tecnologia, poderemos divulgar nacional e internacionalmente as conquistas brasileiras nos 100 anos de Experiências Olímpicas - completa Lamartine DaCosta, idealizador e Curador do eMuseu do Esporte.