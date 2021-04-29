COB doa mil cestas básicas para Arquidiocese do Rio pelo marco de 100 dias para os Jogos de Tóquio

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O Comitê Olímpico do Brasil (COB) fez a doação, nesta quinta-feira, de mil cestas básicas, cerca de 20 toneladas de alimentos, para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, em função do marco dos 100 dias para os Jogos de Tóquio 2020, quando o COB iluminou a estátua do Cristo Redentor com palavras do esporte para inspirar a sociedade no enfrentamento à pandemia.

- A doação das cestas básicas está em consonância com a Carta Olímpica, que diz que o Movimento Olímpico deve zelar pela dignidade humana. A iniciativa reitera os Valores Olímpicos e promove a cidadania de famílias em situação de vulnerabilidade social com ações de combate à fome que se tornam necessárias diante do cenário da pandemia de Covid-19 - diz o presidente Paulo Wanderley.

Esta doação faz parte do programa Transforma, do COB, que tem como missão promover os valores olímpicos de Excelência, Amizade e Respeito. E está em alinhamento com as campanhas das quais o COB faz parte #UmÚnicoTime (iniciada pelo COB em abril do ano passado) e #JuntosComSaúde (do COI).

As cestas básicas foram entregues ao Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, para a campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar” (https://cristoredentor.euquerodoar.com.br/), que atende a 200 comunidades no Rio de Janeiro. Semanalmente são realizadas entregas em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro e também em municípios da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis e Belford Roxo, da Região Serrana do estado, como Nova Friburgo, e da Região Metropolitana, como Itaguaí.

- O Brasil, nos últimos anos, recebeu os grandes eventos mundiais e o Cristo Redentor sempre esteve presente no cenário desses acontecimentos. Por isso, a parceria institucional com o Comitê Olímpico Brasileiro potencializa as grandes iniciativas ligadas ao esporte em âmbito nacional e nos ajuda a dar visibilidade, a partir da colina do Corcovado, às inúmeras ações sociais, de solidariedade que também provém da dimensão lúdica e desportiva. Alegra-nos muito poder contar com a generosa doação oriunda por parte do COB. Que o Redentor abençoe os nossos atletas e possa retribuir com numerosas bênçãos e conquistas o esforço de cada dia em torno do bem, do esporte e da solidariedade - afirma Padre Omar.