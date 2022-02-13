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COB convoca reserva de Michel Macedo, com Covid-19, para prova de esqui alpino na Olimpíada de Inverno

Valentino Caputo é chamado para a prova de slalom, do esqui alpino, mas Comitê Olímpico Brasileiro espera que Michel Macedo seja liberado para competir...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 11:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 11:28
O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) convocou o atleta Valentino Caputo para o lugar de Michel Macedo, que testou positivo para Covid-19, e não sabe se poderá competir na prova de slalom, do esqui alpino, na Olimpíada de Inverno de Pequim.Por conta do coronavírus, o titular perdeu sua primeira prova de slalom gigante neste domingo. No entanto, o COB mantém a expectativa em poder contar com MIchel Macedo na prova de slalom, que será realizada na próxima quarta-feira, em caso de um teste negativo de Covid-19.
Segundo o Comitê Organizador da Olimpíada, um atleta que tenha testado positivo para o coronavírus estará liberado para competir caso consiga dois testes negativos em um espaço de 24 horas. Com isso, Macedo tem até terça-feira para conseguir o resultado esperado pelo COB.
O profissional do esqui alpino é o segundo nome do Brasil a testar positivo para Covid-19. Além do jovem de 23 anos, Erick Vianna, do bobsled, também se contaminou com o coronavírus no último ida 30 de janeiro, mas conseguiu se recuperar a tempo durante o isolamento.
Crédito: MichelMacedotestoupositivoparaCovid-19enãosabesepoderácompetirnoesquialpino(Foto:ChristianDawes/COB

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