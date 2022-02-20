COB aprova desempenho do Brasil nos Jogos de Inverno e vê evolução em relação a 2018

O objetivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim-2022 era evoluir em relação à última participação. E isso foi confirmado em diversos aspectos: em estreias, em número de provas e largadas e no desempenho final em várias modalidades. O último grande resultado veio justamente na última prova. O quarteto do bobsled ficou entre os 20 melhores e conseguiu, depois de cinco vezes, disputar a final.

- Eu estive na China e pude ver o nível de organização da Missão Brasileira liderada pelo chefe de missão Anders Pettersson e os colaboradores do COB. Vi o talento e o esforço de 11 atletas da delegação para levarem a bandeira do Brasil também aos Jogos Olímpicos de Inverno. Não quero ser injusto com o trabalho de ninguém, mas tenho que destacar a atleta de esqui cross-country Jaqueline Mourão, com suas oito participações olímpicas em Jogos de Inverno e de Verão. Como um campeão olímpico, só posso aplaudir essa atleta incrível e versátil. Meus parabéns a todos os atletas brasileiros - disse Rogério Sampaio, diretor-geral do COB.

Provas e estreia

Em número de provas, o Brasil superou Pyeongchang-2018: 12 contra 7 na Coreia. Apesar do número de atletas menor, houve apenas uma prova a menos que em Sochi-2014. Em número de largadas, foram 14, um recorde. Em Pyeongchang foram 7 e em Sochi 13. É importante destacar que metade dessas 14 largadas foram de mulheres, algo inédito.

Outro ponto importante a destacar nessa campanha dos Jogos de Inverno foi a estreia na modalidade de skeleton, onde o Brasil teve representantes nas provas de esquiatlo e sprint por equipes do esqui estilo cross-country e de moguls no esqui estilo livre pela primeira vez. Manex, que disputou o esquiatlo, se tornou o primeiro brasileiro a participar de quatro provas na mesma edição de Jogos Olímpicos de Inverno. Destaque para a participação no Sprint em que foi o melhor sul-americano da prova e, com 171.68 pontos FIS, bateu recorde de pontos do Brasil na modalidade em Jogos Olímpicos.

Ainda em termos de desempenho, outras estreantes brilharam. Destaque para Nicole Silveira. Com o 13º lugar, é agora, a melhor latino-americana da história no skeleton em Jogos Olímpicos. Em termos de posição final, este também foi o segundo melhor desempenho do Brasil em Jogos de Inverno e o melhor da história do Brasil em esporte no gelo.

Mas não foram só as novatas que brilharam. Jaqueline Mourão chamou a atenção do mundo ao se tornar a atleta mais olímpica da história do Brasil com 8 participações em Jogos Olímpicos. Ela esteve em Atenas-2004, Pequim-2008 e Tóquio- 2020 no ciclismo MTB e Turim-2006, Vancouver-2010, Sochi-2014 (nessa também disputou o biatlo), Pyeongchang-2018 e Pequim-2020 no esqui cross-country.

Renovação e distribuição geográfica

O COB também destacou que houve uma grande renovação nessa delegação. Foram quatro atletas com até 23 anos: Eduarda Ribera (17), Sabrina Cass e Manex Silva (19), e Michel Macedo (23). Ainda teve o reserva de Michel, Valentino Caputi, de 17 anos.

Quatro das cinco regiões do Brasil representaram o país em Pequim: Nordeste, Norte, Sudeste e Sul competiram Pequim 2022. Manex Silva nasceu em Rio Branco, no Acre; Michel Macedo, em Fortaleza, no Ceará; Edson Bindilatti, em Camamu, na Bahia; Nicole Silveira, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul; e outros 6 atletas em cidades da Região Sudeste. Apenas Sabrina Cass nasceu fora do país, em New Haven (EUA).

Pequim-2022 foi a nona participação brasileira em Jogos de Inverno, iniciada em Albertville-1992. Contando com essa edição, o Brasil contou com 40 atletas diferentes atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno, sendo 13 mulheres, em nove modalidades: biatlo, bobsled, esqui alpino, esqui cross-country, esqui estilo livre, luge, patinação artística, skeleton e snowboard.