COB abre inscrições para processo seletivo de cursos gratuitos voltados a profissionais do esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), por meio do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), abriu as inscrições para o processo seletivo de 16 cursos gratuitos de capacitação. Atletas, treinadores, gestores, profissionais do esporte e público em geral podem se cadastrar para concorrer às vagas. O procedimento deve ser feito através do site: https://www.cob.org.br/pt/cob/home/instituto-olimpico-brasileiro/cursos-do-iob.

- O COB, através do seu Instituto Olímpico, vem capacitando profissionais de diversas áreas e contribuindo de forma significativa para o amadurecimento do esporte nacional. Para que essa evolução continue a acontecer, precisamos cada vez mais de profissionais aprimorados e atualizados. Uma capacitação que alie teoria e prática, e cujo resultado será o desenvolvimento de lideranças empreendedoras e de visão estratégica - afirma Paulo Wanderley, presidente do COB.

Alguns cursos estão com inscrições abertas até o dia 29 de abril, são eles: Fundamentos da Administração Esportiva; Curso Básico de Gestão para Treinadores; Programa de Carreira do Atleta – Núcleos de Alto Rendimento e de Transição de Carreira.

Também existem oportunidades que ficam abertas para o público em geral durante todo ano: - Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos (CIEVO) nas modalidades de Atletismo, Ginástica Artística, Judô e Natação- Programa de Carreira do Atleta – Núcleo de Jovens Atletas- Programa Esporte Seguro: Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte – para adultos (PEAAE); Curso Abuso e Assédio Fora de Jogo – para jovens; e Curso Esporte Antirracista: Todo Mundo Sai Ganhando.

- Anualmente, abrimos as inscrições para cursos de capacitação voltados aos profissionais do esporte. Nosso principal objetivo é ter pessoas com conhecimento e habilidades para planejar e colocar em ação os projetos de desenvolvimento esportivo, seja na formação de atletas, na gestão de entidades esportivas ou na produção de políticas e financiamento. As pessoas estão no centro de qualquer atividade, são elas que irão colocar a mão na massa, e cada vez mais precisamos compreender a alta importância do capital humano para a evolução do esporte - destaca Soraya Carvalho, gerente do Instituto Olímpico Brasileiro.

Os cursos, realizados em módulos presenciais, on-line e híbridos, são totalmente gratuitos e têm chancela do Comitê Olímpico Internacional (COI), do COB, do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e das Confederações Brasileiras Olímpicas.

Entre os profissionais que já passaram por cursos do IOB estão o vice-presidente do COB, Marco La Porta, a medalhista olímpica no vôlei de praia e CEO da Confederação Brasileira de Vôlei, Adriana Behar, a presidente da Comissão de Atletas do COB, Yane Marques, bronze no pentatlo moderno em Londres 2012, e Kiko Pereira, treinador da seleção brasileira de judô, entre tantos outros nomes do esporte nacional.