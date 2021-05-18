Classificado para Tóquio, Matheus Gonche foca em melhorar marcas

Crédito: Divulgação | SESI-SP

O nadador Matheus Gonche participou de uma série de avaliações físicas no SESI-SP, de olho na fase final de preparação para a Olimpíada de Tóquio. O atleta está classificado na prova dos 100 m borboleta, após vencer a seletiva olímpica em abril, no Rio de Janeiro.

Ao lado de Etiene Medeiros, o nadador de Resende (RJ) fez três monitoramentos no CRCE - Centro de Referência de Ciências do Esporte coordenadas pelo profissional Fabiano Gomes Teixeira. As avaliações foram de biomecânica, nutrição e psicologia.

Os trabalhos estão alinhados com o planejamento do treinador Fernando Vanzella em direção aos Jogos, que começam no mês de julho. O jovem atleta de 22 anos deve participar de outras competições até a Olimpíada do Japão.

Para chegar em busca de melhores resultados para o Brasil, Matheus promete seguir a risca o planejamento e se dedicar ainda mais nos treinos e competições. Por isso, avaliações profissionais como a do CRCE ajudam nesse momento. '

- O nível de profissionalismo da equipe do SESI-SP é enorme. O trabalho de todos foi fundamental para que eu obtivesse minhas melhores marcas na carreira e chegasse a tão sonhada vaga olímpica. Meu foco é melhorar as minhas marcas - disse o nadador.

Na seletiva olímpica, Matheus nadou a prova dos 100 m borboleta em 51s94, abaixo do índice de 51s96, e conquistou a vaga para as Olimpíadas. O nadador de Rezende (RJ) foi o único da equipe paulista confirmado em provas individuais.

Gonche iniciou a bateria com os testes da área cognitiva oferecida pela parceria Sensorial Sports, avaliando qualidade de reação, de tomada de decisão, tensão, controle de impulsividade e visão periférica. Com a supervisão da psicóloga Cristiane Marconi, o atleta olímpico recebeu um relatório de composição corporal. depois foi a vez da área de biomecânica

- Realizamos as avaliações biomecânicas, tiramos métrica isocinética que avalia a potência a relação de equilíbrio músculos agonistas e antagonista, as assimetrias do corpo direito esquerdo tanto da articulação do joelho como da articulação do ombro, essa avaliação é muito bacana porque são dados que permitem direcionar um programa de treinamento ou até mesmo de estabilização se houver algum desequilíbrio muscular detectado, isolando os grupos musculares, e determinam de onde existe realmente as deficiências musculares - disse Fabiano Teixeira, do SESI-SP

- Fizemos também uma avaliação que a gente tem o hábito de fazer periodicamente que é a de salto vertical, apropriada para determinar as características explosivas de membros inferiores, a potência de membros inferiores. Realizamos três tipos de salto squash Jump, o salto contramovimento e o salto com contramovimento utilizando os braços, que tem natação por exemplo uma relação direta com a saída do bloco e até mesmo com as viradas, esse é dado que a gente monitora de algum tempo do Mateus.