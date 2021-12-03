Classe RGS realiza homenagens aos principais barcos da temporada em São Paulo

A quinta-feira foi de confraternização em São Paulo na classe BRA-RGS onde os principais barcos da flotilha paulista foram homenageados durante a noite com muita música e cerveja no pub O´Malleys.

Os homenageados foram José Carlos Chrispin - pela difusão da classe BRA-RGS no ano 2021.

- Veleiro Bruschetta de Ubatuba - campeão brasileiro BRA-RGS 2021.

- Veleiro Zeus de Ilhabela - campeão geral BRA-RGS na Semana de Vela Ilhabela.

- Veleiro Mais Bakanna de Santos - pelas participações na Classe e a interação entres as Flotilhas de São Paulo

- Veleiro Brazuca de Ilhabela, Campeão RGS C na Semana de Vela de Ilhabela e participações durante as etapas da Copa Mitsubishi em Ilhabela.

- Veleiro Beleza Pura de Ubatuba, pelo incentivo da Vela Oceânica em grupos organizados, pelo sucesso nas duas edições da Santos-Rio , Semana de Vela , Brasileiro de RGS e título Geral Circuito Rio.

Alexandre Martinho, coordenador da BRA-RGS no Brasil, comandou as homenagens e declarou: "Consegukmos uma grande flotilha em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia na RGS esse ano . Tivemos crescimento de flotilha em Santa Catarina e no Pará, em Belém, o que foi uma surpresa para nós . Fizemos grandes eventos no ano como Circuito Rio, Santos-Rio, Semana de Ilhabela . Expectativa é que em 2022 em parceria com a ABVO e com os clubes fazer com que essa flotilha de cruzeiro continue participando da RGS e nesta noite homenageamos os velejadores de São Paulo que tiveram destaque, como campeões Brasileiros, do Circuito Rio, entre outros".

Paulo de Moura, do veleiro Zeus, campeão da Semana de Vela de Ilhabela, declarou: "Ano do Zeus foi muito bom, fomos primeiro na Semana de Vela de Ilhabela na categoria A e no Geral. Nosso foco para 2022 é novamente a Semana de ilhabela, Circuito Rio e Circuito de Ubatuba".

Felipe Degan Ferraz, comandante do veleiro Beleza Pura 2, comemorou o ano: "Com certeza foi nossa melhor temporada , nos dedicamos ao máximo nos treinos , participamos de todos os campeonatos possíveis e colhemos os frutos em um ano consistente., Tem muito espaço para melhorar e é buscar mais resultados ano que vem". O plano para 2022 é a disputa de grandes regatas pelo Nordeste: "Temos um plano de fazer a REFENO. No primeiro semestre faremos o campeonato de Ubatuba Sailing Festival, as duas primeiras etapas da Copa Mitsubishi. Depois Aratu Maragogipe e Refeno".

Os campeões brasileiros, o barco Bruschetta, celebrou o ano onde venceram todas as competições: "Foi um ano muito trabalhoso, desafiador , ótimos resultados e esperamos realizar muito em 2022 e estamos na busca para disputar o Campeonato Mundial em Mendoza, na Argentina (em março)",disse o comandante Evandro Csordas. O veleiro tem quatro títulos mundiais na classe J-24 pelas mãos de Maurício Santa Cruz, o Santinha.