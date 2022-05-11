Civitanova, de Lucarelli, conquista o Campeonato Italiano de vôlei

O título do Campeonato Italiano masculino 2021/2022 é do Civitanova. Nesta quinta-feira, em casa, o time dirigido por Gianlorenzo Blengini fechou a série em melhor de cinco das finais contra o Perugia por 3 a 1, com vitória por 3 sets a 0, parciais de 25-23, 25-16 e 25-21.

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É o terceiro título consecutivo do Civitanova, que já havia levado a melhor em 2018/2019 e 2020/2021, ambos sobre o mesmo Perugia. Outra coincidência é a presença de brasileiros no alto do pódio. Na temporada passada, Leal era um dos destaques. O ponteiro também estava dois anos antes, tendo o levantador Bruninho como companheiro na ocasião. Para Lucarelli é o primeiro scudetto da carreira.

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E até um pouco improvável. Na semifinais, o Civitanova estava perdendo por 2 jogos a 0 para o Trentino. Conseguiu uma incrível virada e ganhou moral para a decisão contra o Perugia, melhor time da temporada regular. Sem contar a lista imensa de problemas de lesão durante toda a disputa, fazendo Blengini ter que improvisar em diversos momentos.

No jogo 4 do playoff final, o ponteiro brasileiro terminou com 10 acertos. Os jogadores do tricampeão ficaram todos próximos na pontuação. O oposto Zaytsev anotou 13, seguida pelo ponteiro Yant (11) e pelos centrais Simon (10) e Anzani (7). O prêmio de MVP ficou com Simon.

Pelo Perugia, o maior pontuador foi o americano Matt Anderson, com 12. Wilfredo Leon ficou abaixo de sua média, com nove acertos, muito bem marcado pelo sistema defensivo do rival.

Os dois times retornarão para a Champions League na próxima temporada graças à campanha no Campeonato Italiano.