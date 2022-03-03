Circuito XTERRA Brazil anuncia dez etapas em 2022

O circuito XTERRA Brazil anunciou o calendário de 2022, com dez provas, em três estados. A etapa de abertura será o XTERRA Mariana, entre os dias 12 e 13 de março, com provas de trail run (corrida de montanha) nas distâncias de 5k, 12k e 21k, duathlon (corrida e ciclismo), MTB (mountain bike) e uma corrida especial para a garotada, o MTB KIDs.

O maior festival de esportes outdoor do planeta, que conta com mais de 16 anos de história no país, passará em seguida por Ilhabela (SP), Ilha Grande (RJ), Ibitipoca (MG), Ouro Preto (MG), Paraty (RJ), Estrada Real (MG), Itabira (MG) e Búzios (RJ).

Considerada como a capital nacional do mountain bike, Mariana é privilegiada em paisagens cinematográficas, serras, cachoeiras e muita cultura. Um cenário propício para a prática de esportes ao ar livre. A etapa somará pontos para os rankings da Federação Mineira de Ciclismo e da Confederação Brasileira de Ciclismo Classe C1.

- O XTERRA é mais do que uma competição. Uma aventura especial para esportistas e familiares que querem sair da zona de conforto, conhecer roteiros que fogem do comum e também ampliar sua consciência ambiental. Somos uma comunidade que cresce a cada ano, engajada no propósito de unir esporte e meio ambiente. Não à toa estamos presentes em mais de 40 países - ressalta Bernardo Fonseca, CEO do XTERRA Brazil.Confira o calendário de provas do XTERRA BRAZIL em 2022

- Mariana (MG) – 12 e 13 de março- Ilhabela (SP) – 07 e 08 de maio- Ilhagrande (RJ) – 28 e 29 de maio- Ibitipoca (MG) – 09 e 10 de julho- Ouro Preto (MG) – 13 e 14 de agosto- Paraty (RJ) – 27 e 28 de agosto- Estrada Real (MG) – 08 e 09 de outubro- Ilhabela (SP) – 22 e 23 de outubro- Itabira (MG) – 19 e 20 de novembro- Búzios (RJ) – 03 e 04 de dezembro