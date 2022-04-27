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Circuito Grangiro de ciclismo confirma duas etapas em 2022

Ciclismo de excelência terá edições no Rio, em Búzios e na Serra do Piloto, em Mangaratiba
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LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2022 às 09:05

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 09:05

O Circuito Grangiro de ciclismo anunciou duas etapas na temporada 2022 para praticantes de mountain bike e ciclismo de estrada. O evento passará pelas cidades de Búzios e Mangaratiba, no Rio de Janeiro. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, por meio do site ilgrangiro.com.
O Grangiro MTB Búzios será no dia 12 de junho com percursos de 42 km (Esporte) e 60 km (Pro). Nas provas, a altimetria será de 877 metros e 1.154 metros, respectivamente, passando por diversos tipos de terrenos. Após grande sucesso em etapa realizada em 2021, o Clube Aretê Búzios será novamente o palco para o espetáculo sobre duas rodas. O local oferece estrutura esportiva impecável para receber atletas e familiares.
A Serra do Piloto receberá o Grangiro Speed no dia 31 de julho, com trajetos de 80 km (Esporte) e 120 km (Pro) na histórica Estrada Imperial, primeira estrada de rodagem do Brasil, inaugurada em 1857. Atletas desfrutarão de um cenário com ruínas, vales e curvas sinuosas, com a desafiadora altimetria de 1.827 metros e 2.559 metros, respectivamente, e vista para a linda Baía de Mangaratiba na Costa Verde. Ambas as etapas têm premiação em dinheiro aos vencedores.
- O Grangiro percorrerá dois lugares incríveis com as etapas deste ano, cada um com belezas e atrativos peculiares. A etapa em Búzios foi um grande sucesso no último ano, e por isso atendemos aos pedidos de muitos atletas e estamos de volta ao Clube Aretê. A Serra do Piloto é um pedal clássico. Ambas as provas têm cenário deslumbrantes e também percursos desafiadores, exatamente o que ciclistas adoram - analisa o CEO da Effect Sport, agência organizadora do Grangiro, Pedro Monteiro.
Evento celebra a natureza
Assim como em todos os projetos desenvolvidos pela Effect Sport, o Grangiro é engajado no respeito ao meio ambiente e sustentabilidade. Para compensar a emissão de gases causadores do efeito estufa da atmosfera emitidos durante a realização das etapas, o evento promoverá o plantio de 500 mudas de árvores nas regiões que receberão o circuito.
O Grangiro convida seus atletas a também serem carbono neutro. No ato da inscrição, via site ilgrangiro.com, o participante tem a opção de contribuir para a causa climática e somar mais mudas ao plantio total do evento.
Crédito: OCircuitoGrangirotemduasetapasconfirmadaspara2022

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