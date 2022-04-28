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Circuito Brasileiro de skate chega pela primeira vez a Porto Alegre

Como parte dos festejos dos 250 anos da cidade, STU Open, segunda etapa da temporada, será realizado às margens do Rio Guaíba, na maior pista de skate da América Latina
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Publicado em 28 de Abril de 2022 às 20:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 20:30
O STU National de Porto Alegre, a segunda etapa do circuito brasileiro de Skate, chega primeira vez à capital gaúcha, entre os dias 27 a 29 de maio. Os principais skatistas tanto da modalidade Street quanto da Park desfilarão talento na maior pista da América Latina, construída às margens do Rio Guaíba. O evento faz parte dos festejos dos 250 anos da cidade, comemorados em 2022.
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Como se não bastasse a beleza e o charme de ficar na orla do Guaíba, a pista tem o diferencial de trazer em sua arquitetura vários elementos urbanos importantes da cidade, uma alusão a três picos de rua que fazem parte da história do esporte em Porto Alegre: o corrimão da Câmara Municipal, os bancos do calçadão de Ipanema e a ponte em curva da Praça Itália.
Praticamente todas as feras que levaram Criciúma à loucura na primeira etapa estarão em solo gaúcho. Entre os já confirmados, aqueles que largaram na frente no ranking 2022: os campeões do Street feminino Rayssa Leal, a Fadinha, do Street masculino Lucas Rabelo, do Park feminino Raicca Ventura, e do Park masculino Luiz Francisco, o Luizinho. Além de outros nomes que representaram o Brasil na Olimpíada de Tóquio, estreia da modalidade nos Jogos, como Pedro Barros, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Dora Varella e Pedro Quintas.
Referência da arte urbana do sul, Trampo dará cores à etapa
E como o skate e a arte, tradicionalmente, sempre andam juntos, haverá um festival de música com artistas nacionais e locais para animar ainda mais o público presente.
Destaque para a identidade visual do evento que traz o talento de Luís Flávio Vitola, o “Trampo”, referência da arte urbana em Porto Alegre e um dos pioneiros do grafite na cidade. Ele será o nome que dará as cores da segunda etapa do STU National.
- Minha atual pesquisa artística se esbarra em várias frentes da arte urbana. Mas confesso que a cultura do skate é uma eterna referência e faz parte do meu subconsciente. Na atualidade me debruço e busco compreensão na arte geométrica e na 'linguagem da luz', o que me inspira e, naturalmente, me acompanha nas experiências gráficas, pinturas e desenhos do tempo presente. E a pista de skate do Parque Marinha do Brasil, que surgiu no final dos anos 70, foi o trampolim que me impulsionou para inúmeras possibilidades artísticas pelo Brasil e pelo mundo. E criar, ilustrar e estampar com liberdade criativa essa etapa tem um valor simbólico incrível na minha jornada - disse o artista.
Crédito: RayssaLealéumadasatraçõesdaetapadePortoAlegredoSTU(Foto:Divulgação

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