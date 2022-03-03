Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Circuito Banco do Brasil de Surfe quer valorizar jovens atletas

A competição terá suporte do Governo Federal e  buscar novos apoios para que o surfe possa revelar cada vez mais talentos para o país...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2022 às 14:11

Publicado em 03 de Março de 2022 às 14:11

A temporada de 2022 do surfe nacional será marcada por uma novidade: a estreia do Circuito Banco do Brasil de Surfe. Na última quarta (23.02), durante cerimônia no Palácio do Planalto que marcou o envio do projeto de lei do Plano Nacional do Desporte (PND) ao Congresso, foi feito o anúncio de que a instituição financeira será a patrocinadora da World Surf League (WSL) no Brasil.
A principal ação desse patrocínio é o Circuito Banco do Brasil de Surfe, que abre oportunidade a jovens talentos, no masculino e feminino, e proporciona a atletas das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país a chance de avançarem para competições do circuito internacional. As etapas serão em Stella Maris (Salvador - BA), Itamambuca (Ubatuba - SP) e Praia da Ferrugem (Garopaba - SC) e o circuito brasileiro será classificatório para o WQS, o circuito de acesso ao circuito Mundial de Surfe, o WSL.
Na temporada 2022, a elite do surfe mundial tem nove brasileiros: Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Deivid Silva, Jadson André, Miguel Pupo, Samuel Pupo, João Chianca “Chumbinho”, Caio Ibelli e Tatiana Weston-Webb, além de Gabriel Medina e Yago Dora, que estão afastados por problemas de saúde, mas que pretendem retornar às competições nos próximos meses.
Para o secretário Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, a entrada do Banco do Brasil como patrocinador do surfe reforça o apoio que a pasta dá às modalidades recém-incluídas no programa olímpico, casos do surfe e do skate, que têm grande potencial de crescimento no Brasil.
-Esse novo circuito é importantíssimo para o desenvolvimento da modalidade. Vamos buscar apoio no Congresso para, via emendas parlamentares, fortalecer ainda mais a competição”, afirma o secretário. “No ano passado, trabalhamos bastante para fortalecer o skate no Brasil e agora é a vez do surfe- lembrou Marcelo.Outro evento importante para o esporte nacional será a etapa do Circuito Mundial de Street no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, nos dias 5 e 6 de novembro.
Em Tóquio, o Brasil conquistou o ouro com Ítalo Ferreira, que entrou para a história como o primeiro campeão olímpico da modalidade. Para completar, Gabriel Medina tornou-se tricampeão mundial de surfe. Com isso, o Brasil levou os dois títulos mais importantes do planeta na temporada passada.
Já o skate voltou de Tóquio com três pratas, conquistadas por Rayssa Leal e Kelvin Hoefler no street, e por Pedro Barros, na modalidade park. A exemplo do surfe, o país brilhou e Pâmela Rosa sagrou-se bicampeã mundial de street, com Rayssa Leal em segundo, mesmo resultado de Lucas Rabelo, no masculino.
Crédito: OSurfeteráapoioFederalparaampliaroapoioaoesporte-(Konume/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados