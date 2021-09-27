Ciclista de 65 anos morre em prova brasileira do Tour de France

O ciclista Fredy Tejada, de 65 anos, morreu no último domingo durante a disputa do L'Étape Brasil by Tour de France 2021, versão brasileira do tradicional evento de ciclismo de estrada, realizado em Campos do Jordão (SP).
O atleta, que estava inscrito na distância de 94 quilômetros e participava de sua sétima edição da prova, sofreu uma queda durante o percurso. O ciclista teria batido na roda traseira de uma bicicleta que estava à sua frente. O acidente ocorreu no KM 38 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro por volta de 8h30.
"É com pesar que a organização do L'Étape Brasil by Tour de France lamenta o falecimento do ciclista Fredy Tejada neste domingo (26), em Campos do Jordão (SP)", informou a organização em nota.
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O ciclista de 65 anos recebeu pronto atendimento da equipe de resgate após o acidente, sendo levado com vida pelo helicóptero Águia para o Hospital Regional de Taubaté. A morte foi confirmada às 20h30 pela equipe médica do hospital.
"A organização do L'Étape Brasil by Tour de France lamenta o ocorrido e presta profundas condolências à família de Fredy, uma pessoa querida por todos e um dos fidelis da prova. Fidelis são participantes que competiram em todas as edições do L’Étape Brasil e o Fredy era um apaixonado pelo ciclismo. Nossa única preocupação nesse momento de dor é confortar a família", diz a nota.