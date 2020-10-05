Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Ciclista campeão olímpico sofre múltiplas fraturas na Bélgica

Greg Van Avermaet sofreu queda faltando 100 quilômetros para o fim da prova Liège-Bastogne-Liège e está fora da temporada. Belga correu pela última vez com a CCC...
LanceNet

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:04

Crédito: Divulgação/ASO/Pauline Ballet
O ciclista Greg Van Avermaet, campeão olímpico no Rio 2016, sofreu um grave acidente no último domingo, além de múltiplas fraturas, no circuito Liège-Bastogne-Liège, de acordo com a CCC, equipe em que o belga pedala. Com isso, o atleta de 35 anos está oficialmente fora da temporada. A corrida foi vencida pelo esloveno Primoz Roglic.
A equipe polonesa divulgou que Avermaet sofreu “uma disjunção da articulação acromioclavicular, partiu três costelas, sofreu um pequeno pneumotórax e uma pequena fratura do primeiro processo transverso da vértebra torácica”. Esta deve ter sido a última corrida feita pela CCC, uma vez que o belga tem contrato com a AG2R-Citroen para 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados