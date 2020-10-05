Ciclista campeão olímpico sofre múltiplas fraturas na Bélgica

O ciclista Greg Van Avermaet, campeão olímpico no Rio 2016, sofreu um grave acidente no último domingo, além de múltiplas fraturas, no circuito Liège-Bastogne-Liège, de acordo com a CCC, equipe em que o belga pedala. Com isso, o atleta de 35 anos está oficialmente fora da temporada. A corrida foi vencida pelo esloveno Primoz Roglic.
A equipe polonesa divulgou que Avermaet sofreu “uma disjunção da articulação acromioclavicular, partiu três costelas, sofreu um pequeno pneumotórax e uma pequena fratura do primeiro processo transverso da vértebra torácica”. Esta deve ter sido a última corrida feita pela CCC, uma vez que o belga tem contrato com a AG2R-Citroen para 2021.