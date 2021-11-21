Ciclista argentino é campeão de prova do Tour de France no Rio

A primeira edição do L'Étape Rio by Tour de France foi realizada neste domingo nas ruas e avenidas da capital fluminense com mais de 2 mil ciclistas amadores. A prova passou por importantes cartões-postais da Cidade Maravilhosa, incluindo os Alpes Cariocas com a Vista Chinesa e a Mesa do Imperador. Parte do percurso foi a mesma usada nos Jogos Olímpicos Rio 2016.O sprint final da competição foi no Aterro do Flamengo em uma disputa acirrada entre quatro competidores nos metros finais. Melhor para o argentino Francisco Chamorro (Memorial), ex-atleta profissional, que completou o percurso de 102 quilômetros por centésimos de segundos a frente do José Eriberto Filho, em segundo, e Alessandro Guimarães, em terceiro.

- Foi um final muito emocionante, já ganhei outras corridas nesse circuito do Rio de Janeiro e gostei demais da prova. Foi um percurso difícil, bastante úmido e com bons adversários. Utilizei tudo que tinha de melhor no plano e na descida. Consegui encostar no grupo da frente, pois os dois que abriram - Pippo e Otávio - são fortes para escalar montanha e têm mais dificuldade no plano por causa do vento. O pelotão que veio de trás encostou e a prova foi decidida na chegada - contou Francisco Chamorro, de 40 anos e com diversos títulos em provas no Brasil.

O L'Étape no Brasil foi viabilizado pelo medalhista olímpico Bruno Prada e sua equipe, além de uma parceria inédita entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, empresa que organiza o Tour de France, evento centenário e mais importante do ciclismo mundial.

A largada ocorreu às 5h na frente da Marina da Glória, onde fica o Village do Tour de France. Logo nas primeiras horas do dia, a umidade e o tempo mais quente apareceram como característica da cidade.

Antes do ataque final nas três voltas entre o Centro do Rio de Janeiro e o bairro de Botafogo, o duelo ficou restrito aos últimos vencedores do L'Étape Brasil em Campos do Jordão (SP). O tricampeão Otávio Bulgarelli rivalizou nas subidas de 1.096 m de altimetria acumulada com Pippo Garnero, que ficou com o título do Rei da Montanha Strava.

- Foi uma prova dura, a condições climáticas não perdoam, te sugam! Fiz minha estratégia de fazer um ataque na subida e peguei o Rei da Montanha Strava. Preferi não atacar sabendo que o Chamorro, que é da minha equipe ia chegar! Na última volta o grupo perseguidor, formado por passistas, encostou na gente vindo como uma locomotiva - comentou Pippo Garnero.Mulheres brilham no Rio de Janeiro

Com 25% de mulheres inscritas na capital fluminense, o L'Étape Brasil está na mesma página da tendência mundial, que cada vez mais conta com meninas nas provas. As ciclistas amadoras mostraram que estavam preparadas para brilhar nas duas distâncias do evento.

Na versão completa, a paulista Laís Saes seguiu à risca a sua estratégia traçada nos treinos pelas estradas do interior de São Paulo e dominou a prova de ponta a ponta.

- Não poderia ter sido melhor. Eu vim para essa prova bem confiante, estava tranquila, a minha ideia era brigar pelo geral. É um percurso que tem muito minha característica, por não ter muita subida íngreme. A maior diferença do Rio é a questão térmica mesmo. O túnel acaba passando bastante calor, mas é muito legal, porque pegamos uma velocidade muito boa lá dentro - contou Laís Saes (Pedal Power).

Em segundo lugar na categoria feminina no geral ficou a também paulista Carol Bilato, enquanto Bia Neres terminou em terceiro.

Na versão de 46 quilômetros, a vencedora foi a goiana Renata Novaes (Santi Treinos), seguida por Laís Papalardo e Carolina Sales. A atleta amadora Renata é uma verdadeira Fidéle, ou seja, participante de todas as etapas do L'Étape Brasil, que foram oito desde 2015.

- Muito legal participar aqui no Rio e certamente ano que vem vou voltar.

Luca Ascenço, também representante da Santi Treinos de Goiás, foi o ganhador no masculino da distância menor do L'Étape. O jovem ciclista é filho de Santiago Ascenço.

- Além de força, foi muita estratégia. É preciso ser esperto para vencer em uma distância menor. Foi uma prova linda e muito legal de participar. Em segundo, nos 46 quilômetros, ficou Leandro Moretti.Embaixador do Tour de France e com cinco edições olímpicas no ciclismo, Murillo Fischer voltou ao palco de sua despedida como atleta profissional. Foi nas mesmas ruas e avenidas do Rio de Janeiro durante os Jogos de 2016 que ele se despediu do alto rendimento.

- Sem dúvida foi sensacional passar no local de minha última competição profissional. Tenho que admitir que algumas lágrimas caíram! O L'Étape é uma prova para os gringos babarem - recordou Murillo Fischer.