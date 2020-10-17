  • Início
  • Mais Esportes
  • Ciclismo: João Almeida mantém liderança do Giro da Itália, e Filippo Ganna vence o contra-relógio
Ciclismo: João Almeida mantém liderança do Giro da Itália, e Filippo Ganna vence o contra-relógio

Português tem agora 56 segundos de vantagem para Wilco Kelderman, o segundo colocado...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 14:57
Crédito: AFP
O português João Almeida ampliou a vantagem na liderança do Giro da Itália, competição de ciclismo, com o sexto lugar conquistado neste sábado no contra-relógio. A etapa foi vencida pelo italiano Filippo Ganna, de 24 anos, que venceu pela segunda vez.
Ganna correu os 34,1 quilômetros entre Conegliano e Valdobbiadene em 42 minutos e 40 segundos. O tempo foi 26 segundos melhor que o do segundo colocado, o australiano Rohan Dennis. Em terceiro lugar ficou o estadunidense Brandon McNulty.
Com o sexto lugar conquistado, João Almeida, de apenas 22 anos, aumentou sua vantagem na liderança com o tempo apenas 1 minuto e 31 segundos inferior ao vencedor da etapa. Agora sua diferença para o segundo colocado, o holandês Wilco Kelderman, é de 56 segundos.

