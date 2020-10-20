Ciclismo: Começa a Volta da Espanha e o campeão de 2019 larga na frente

Crédito: Primoz Roglic adminstra o cansaço nos metros finais e arranca para a vitória na etapa 1 da Volta da Espanha (AFP

A pandemia colocou o calendário esportivo de 2020 de cabeça para baixo. No ciclismo, não foi diferente. O isolamento social fez as provas deste ano atropelarem umas às outras. O exemplo maior disso é que está ocorrendo nesta semana. Em plena reta final do Giro da Itália, que terminará no domingo, foi dada, nesta terça-feira, a largada da Volta da Espanha - ao lado do Giro e do Tour de France formam o trio das grandes provas do ciclismo. E nesta abertura, entre Irun e Eibar, 173km de montanha, a vitória foi do campeão da edição de 2019 da Vuelta, o esloveno Primoz Roglic, da Jumbo Visma.

Roglic, que liderou o Tour de France até a última etapa, quando perdeu o título para seu compatriota Tadej Pogacar (Emirates), vinha de vitória na Liege Bastone-Liege (uma da cinco principais provas de um dia no ciclismo) há duas semanas. E nesta terça-feira, mostrou que é o favorito ao bi. Depois de anular a fuga que liderou boa parte da prova, Roglic puxou um pelotão de cinco ciclistas, realizou sprint nos metros finais e chegou um segundo à frente do equatoriano Richard Carapaz (Ineos e campeão do Giro da Itália em 2019). Daniel Martin chegou em terceiro com o mesmo tempo de Carapaz. Grande ídolo espanhol, Alejando Valverde (Movistar) chegou na posição 11, com o mesmo tempo de Tom Dumoulin, holandês que é parceiro de Roglic na Jumbo.

A etapa marcou o retorno do mito Chris Froome as grande provas. O britânico da Ineos sofreu acidente gravíssimo pouco antes do Tour de France de 2019 (na prova Criterium Du Dauphine), quebrando clavícula, costelas, quadril e fêmur direito. Após um ano se recuperando, o tetracampeão na França, campeão do Giro e da Vuelta e medalhista olímpico terminou num modesto 72° lugar, 11m12s atrás de Roglic. Outro grande ciclistas que decepcionou foi o francês Thibau Pinot (da Groupama FDJ , em 63°).