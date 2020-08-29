Ciclismo: Alexander Kristoff vence a primeira etapa da Volta da França

Crédito: JEFF PACHOUD / AFP

O norueguês Alexanser Kristoff foi o vencedor da primeira etapa da Volta da França-2020, de 156km e realizada em Nice e arredores. Com chegada em terreno plano, o velocista da equipe Emirates deu a sua arrancada quando restavam 250 metros para a chegada e superou o dinamarquês Mads Petersen, da equipe Trek. Cees Bol (Holandês/Sunweb), Sam Bennet (Irlandês/Quick Step), Peter Sagan (Esloveno/Bora) e Elia Viviani (italiano/Cofidis) vieram a seguir. Esta foi a quarta vitória do norueguês, de 33 anos, em etapas do Tour de France (a última foi em 2018).

Como a final foi com o pelotão chegando em bloco, todos os 132 primeiros chegaram com o mesmo tempo do líder, 3h46m23s.

A prova, com escaladas e descidas radicais antes dos 15km finais, foi realizada debaixo de chuva em boa parte do percurso e marcada por muitas quedas e acidentes. O mais relevante envolveu o francês Thibau Pinot, da Groupama e um dos favoritos ao título. Restando 4km para o fim ele envolveu-se num acidente com mais uma dezena de ciclistas. Ficou bem ralado no lado direito, na coxa e no ombro, mas conseguiu completar a prova . Sam Bennet também levou um susto, porém não comprometeu a sua performance. O irlandês teve de parar para trocar um pneu, mas recuperou-se a tempo de buscar o grupo de líderes para o sprint final e terminar na quarta posição.

Etapa 2