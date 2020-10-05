Ciclismo: Alaphilippe assume culpa por erro que custou vitória na Bélgica

Crédito: Alaphilippe celebra a vitória antes da hora e se esquece de Roglic (de amarelo , que o ultrapassa na chegada. Depois, o francês ainda foi punido por ter fechado os rivais no sprint final (AFP)

Campeão mundial de ciclismo (conquista que obteve há duas semanas), o francês Julian Alaphilippe viralizou nas redes sociais. Na chegada da Liège-Bastogne -Liège, (uma das cinco mais tradicionais provas de um dia do ciclismo mundial, chamadas Monumento), ele, após liderar o sprint final e ter duas bicicletas de vantagem, abriu os braços para comemorar a vitória nos últimos cinco metros antes da chegada. Acabou sendo ultrapassado por Primoz Roglic, que ficou com o título. A foto da chegada ganhou o mundo, mas a verdade é que Alaphilippe não venceria mesmo se cruzasse na frente: por ter fechado os rivais, no início do sprint final - que tinha ele, os eslovenos Roglic, Tadej Pogacar e Matej Mohoric, e o suíço Marc Hirschi - Alaphilippe acabou punido, caindo para o fim deste pelotão, em quinto lugar.

Nesta segunda-feira, Alaphilippe comentou a punição:

- Assumo o erro. Comecei o meu sprint a 200 metros da chegada, mas depois cometi este erro, pelo qual assumo toda a responsabilidade. Estou ciente de que o meu desvio causou um problema aos outros pilotos e peço desculpas por isso, mas quero frisar que não o fiz de propósito. Aceito a decisão do júri e tudo o que posso fazer agora é me concentrar nas próximas corridas.

Sobre a comemoração antes da hora, motivo de tantas memes pelo mundo, ele preferiu não tecer comentários.

Vale citar que, por causa da pandemia, a temporada do ciclismo foi prejudicada, com muitas provas se encavalando num curto espaço de tempo. Tanto que a Liège-Bastogne-Liège ocorreu no mesmo dia em que se disputava a segunda etapa do Giro da Itália.