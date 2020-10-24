Ciclismo - Volta da Espanha: Fuga vence etapa 5;Roglic mantém a ponta

Deu vitória da fuga na quinta etapa da Volta da Espanha, Huesca-Sabinanigo - de montanha suave, no País Basco e 184,4km. O belga Tim Wellens (Lotto) escapou do pelotão e venceu com o tempo de 4h19m25s, com o francês Guillaume Martin (Cofidis) chegando 4s atrás e o holandês Thymen Arensman (Sunweb) com 12s de deficit. Os três foram os únicos que desgarram do pleelotäo principal, que chegou em bloco a 2hm13s.
Neste bolo chegaram os líderes de classificação geral, que não sofreu alterações. Assim, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma e campeão da Vuelta em 2019) permanece em primeiro, com 20h52min31s. Daniel Marton (irlandês da Israel) está 5s atrás. Em seguida aparecem o equatoriano Richar Carapaz (Ineos, 13s) e o espanhol Enric Mas (Movistar, -32s).
Neste domingo ocorre a etapa 6, entre entre Biescas e Formigal, de 146,4km, montanha dura.