Chuva promete emoção extra no Estadual de Kart, na Serra

O sábado promete ser de muita emoção no Kartódromo da Serra. Isso porque a previsão do tempo promete chuva para as 7ª e 8ª etapas do Estadual de Kart, que começam a partir das 9 horas . Com o grid composto por 22 pilotos, uma dos mais numerosos do Brasil, a categoria F400 Cup utiliza motores 4 tempos e alcançam até 96 km/h.

As 7ª e 8ª Etapa do Estadual de Kart acontece nesse sábado, na Serra Crédito: Pedro Gomes/Divulgação

Após boas participações, o piloto Caio Cunha Miguel (GTM Racing  Mercedes Benz) lidera o campeonato, seguido por Relmo Serafim (GS Motorsport), que estreia na categoria após ser várias vezes campeão na PKI  Piloto de Kart Indoor.

A diferença de pontuação entre os dois pilotos é pequena, exigindo do piloto Mercedes muito empenho na prova de sábado para manter-se na liderança. Dono da pole e vencedor as 5ª e 6ª Etapas, o piloto Mário Eduardo Pereira (GTM Racing Mercedes-Benz), atual vice-campeão capixaba, cresceu na pontuação, chamando a atenção dos demais pilotos.

Por sua vez, as condições climáticas tem sido monitoradas pelas equipes, pois os pilotos vinham treinando em tempo seco, com pneu slick, mas as possibilidades de chuva são grandes.

Em um grid com tantos corredores, pilotos novatos e experientes se misturam, propiciando um belo espetáculo. O piloto Pedro Bica (GS Motorsport), o mais novo do grid, com apenas 15 anos, vem se destacando a cada prova, ao lado de pilotos mais experientes, como José Bicalho Jr (HP MotorSport), que disputou o Campeonato Brasileiro de Kart 2018, no Kartódromo da Granja Viana, na cidade de Cotia - SP e Marcelo Quintaes (Fernandes Competições), que tem 56 anos e acelera fundo.

Na categoria Sprinter, que usa motores 2 tempos, a mais veloz do kart capixaba, a briga pelo título está ainda mais apertada, pois Lucas Behague (Fernandes Competições), jovem piloto de apenas 15 anos e tetra campeão capixaba, diminui a diferença para o líder do campeonato, o espanhol Miguel Nieto, da mesma equipe.

Lucas aproveitou o intervalo entre as etapas para melhorar seu preparo e físico e enfatiza que devido o grid da Sprinter ter muitos pilotos bons, o campeonato será decidido nos pequenos detalhes.

Os pilotos Romárcio Viola (HP MotorSport), que também participou do Campeonato Brasileiro, e Ariel Varella (GS MotorSport), também vem realizando boas provas, o que torna a categoria muito competitiva. Atualmente, a diferença do 1º colocado e o 3º colocado é de apenas 8 pontos.

"Nas etapas de sábado, tudo pode mudar já que o grid da categoria têm pilotos de renome nacional e acredito que só teremos uma definição do campeão na última corrida", enfatiza o jovem piloto Lucas Behague.