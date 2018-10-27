Chuva de classificação capixaba na etapa de Vila Velha na Praia da Costa

Nem a forte chuva atrapalhou os atletas locais na etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Se aproveitando do fator "casa", todos os capixabas se classificaram para as oitavas de final da competição. Os confrontos decisivos serão disputados a partir das 9h deste sábado, na Praia da Costa.

Alison e André venceram e avançaram de fase na etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Crédito: Divulgação/CBV

Pelo Grupo A, Alison e André venceram as duas partidas do dia. Pela manhã, a dupla venceu Kaique e Vinícius Lucas, por 2 a 0 (21/10 e 21/12). O segundo triunfo dos capixabas, também por 2 a 0 (21/15 e 21/17), foi sobre o capixaba Vinícius e o baiano Moisés. Apesar das duas boas vitórias, Mamute projeta um confronto difícil nas oitavas.

- Temos que ter paciência, porque cabeças de chave perderam e podem cair na nossa corrida até a semifinal e final. Mas temos que estar preparado, o voleibol é isso, são os melhores. O masculino reúne os melhores do mundo. A gente está trabalhando dia após dia, e estar concentrado para amanhã.

Apesar da derrota para Alison e André, a dupla formada pelo capixaba Vinícius e o baiano Moisés se classificaram como segundo do Grupo A. Isso porque, pela manhã, os dois venceram Fernandão e Ramon Gomes, por 2 a 0 (21/12 e 21/17). Vinícius analisou pontos negativos da dupla na partida que precisam ser corrigidos para as oitavas de final.

- Nós deveríamos ter minimizado mais os erros bobos, umas bolas de segunda mal feitas, o passe que poderia ter sido melhor e uma melhor eficiência no contra-ataque.

Classificação na repescagem

Ao lado do carioca Ramon Gomes, Fernandão foi o único capixaba que precisou da repescagem para chegar às oitavas de final. Na primeira partida da primeira fase eles foram superados por Vinícius e Moisés.

Com o revés, Fernandão e Ramon Gomes precisaram vencer dois confrontos para alcançar a fase decisiva da competição. No início da tarde eles venceram, por 2 a 0 (21/16 e 21/12), a dupla Kaique e Vinícius Lucas, e, depois, bateram Hevaldo e Arthur Lanci, por 2 a 1 (17/21, 21/15 e 15/11).

Sob uma areia pesada, por conta da forte chuva, Fernandão confirmou um certo desgaste físico. O capixaba, entretanto, garante estar acostumado com essa maratona de jogos e preparado para o duelo decisivo de amanhã.

- Com certeza tem um desgaste, mas times de alto nível sempre se preparam bastante. Estamos acostumados a fazer bastante jogos. A corrida no Mundial é muito rígida, às vezes a gente faz quatro jogos no mesmo dia, acaba um torneio em um país e vamos para o outro. Estamos acostumados. Agora vamos fazer a suplementação certinha, juntar com o nosso preparador físico e fazer a melhor preparação para amanhã.

Quinto capixaba classificado

O quinto capixaba classificado para as oitavas de final é Luciano, que faz dupla com o carioca Oscar. Pelo Grupo E, os dois venceram, por 2 a 1 (18/21, 28/26 e 15/12), Jeremy e Harley, e se garantiram na fase decisiva da etapa.