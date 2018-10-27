Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de praia

Chuva de classificação capixaba na etapa de Vila Velha na Praia da Costa

Todas as duplas masculinas com atletas do Estado na chave principal se garantiram nas oitavas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 22:24

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 22:24

Nem a forte chuva atrapalhou os atletas locais na etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Se aproveitando do fator "casa", todos os capixabas se classificaram para as oitavas de final da competição. Os confrontos decisivos serão disputados a partir das 9h deste sábado, na Praia da Costa.
Alison e André venceram e avançaram de fase na etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Crédito: Divulgação/CBV
Pelo Grupo A, Alison e André venceram as duas partidas do dia. Pela manhã, a dupla venceu Kaique e Vinícius Lucas, por 2 a 0 (21/10 e 21/12). O segundo triunfo dos capixabas, também por 2 a 0 (21/15 e 21/17), foi sobre o capixaba Vinícius e o baiano Moisés. Apesar das duas boas vitórias, Mamute projeta um confronto difícil nas oitavas.
- Temos que ter paciência, porque cabeças de chave perderam e podem cair na nossa corrida até a semifinal e final. Mas temos que estar preparado, o voleibol é isso, são os melhores. O masculino reúne os melhores do mundo. A gente está trabalhando dia após dia, e estar concentrado para amanhã.
Apesar da derrota para Alison e André, a dupla formada pelo capixaba Vinícius e o baiano Moisés se classificaram como segundo do Grupo A. Isso porque, pela manhã, os dois venceram Fernandão e Ramon Gomes, por 2 a 0 (21/12 e 21/17). Vinícius analisou pontos negativos da dupla na partida que precisam ser corrigidos para as oitavas de final.
- Nós deveríamos ter minimizado mais os erros bobos, umas bolas de segunda mal feitas, o passe que poderia ter sido melhor e uma melhor eficiência no contra-ataque.
Classificação na repescagem
Ao lado do carioca Ramon Gomes, Fernandão foi o único capixaba que precisou da repescagem para chegar às oitavas de final. Na primeira partida da primeira fase eles foram superados por Vinícius e Moisés.
Com o revés, Fernandão e Ramon Gomes precisaram vencer dois confrontos para alcançar a fase decisiva da competição. No início da tarde eles venceram, por 2 a 0 (21/16 e 21/12), a dupla Kaique e Vinícius Lucas, e, depois, bateram Hevaldo e Arthur Lanci, por 2 a 1 (17/21, 21/15 e 15/11).
Sob uma areia pesada, por conta da forte chuva, Fernandão confirmou um certo desgaste físico. O capixaba, entretanto, garante estar acostumado com essa maratona de jogos e preparado para o duelo decisivo de amanhã.
- Com certeza tem um desgaste, mas times de alto nível sempre se preparam bastante. Estamos acostumados a fazer bastante jogos. A corrida no Mundial é muito rígida, às vezes a gente faz quatro jogos no mesmo dia, acaba um torneio em um país e vamos para o outro. Estamos acostumados. Agora vamos fazer a suplementação certinha, juntar com o nosso preparador físico e fazer a melhor preparação para amanhã.
Quinto capixaba classificado
O quinto capixaba classificado para as oitavas de final é Luciano, que faz dupla com o carioca Oscar. Pelo Grupo E, os dois venceram, por 2 a 1 (18/21, 28/26 e 15/12), Jeremy e Harley, e se garantiram na fase decisiva da etapa.
No início da tarde, no duelo para decidir a liderança do Grupo E, Luciano e Oscar foram superados, por 2 a 0 (21/18 e 21/11), pela dupla Léo Vieira e Jô. A derrota deixou a dupla formada pelo capixaba e carioca na segunda colocação da chave.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados