Chegou a vez da modalidade Park na etapa de Criciúma do STU National

Substituição em Criciúma: sai a modalidade Street, entra a modalidade Park.! A cidade catarinense continua respirando o skate nesta semana, ainda pela primeira etapa do STU National, competição que abre o circuito nacional 2022. Depois dos títulos de Rayssa Leal e Lucas Rabelo no Street, chegou a hora de o público acompanhar de perto o que o Park brasileiro tem de melhor. Entre as feras, Pedro Barros, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio e que praticamente andará em casa, por ser natural de Florianópolis.Para se ter uma ideia do peso da competição, todos os demais skatistas que representaram o Brasil na última Olimpíadas estão confirmados para a etapa. Entre os homens, ainda estarão em Criciúma o paulista Luiz Francisco, o Luizinho, quarto lugar em Tóquio, e o paulistano Pedro Quintas (8º lugar). Entre as meninas, a também paulistana Dora Varella (7ª em Tóquio) e as catarinenses Yndiara Asp (8ª) e Isadora Pacheco (10ª). Até aqui, já estão inscritos 44 no masculino e 20 no feminino.

Na etapa 2021 da modalidade Park em Criciúma, que também abriu o calendário, o pódio ficou formado da seguinte forma: no feminino, Dora Varella foi a campeã, com Érica Leguizamon em segundo e Isadora Pacheco em terceiro; já no masculino, quem levou o título foi Pedro Barros, seguido de Augusto Akio e Pedro Quintas.

- Estou muito feliz por iniciar o ano participando de um circuito que contribui tanto para a constante evolução do skate park brasileiro. Sou bicampeã brasileira (2020 e 2021) e isso me dá mais gás para essa primeira etapa do STU em Criciúma. Posso garantir que estou bem animada para ser tricampeã brasileira em 2022 - disse Dora Varella.

A etapa, realizada no Parque Municipal Prefeito Altair Guidi, local dos mais modernos do país para a prática do Skate, é viabilizada pela Prefeitura através da Fundação Municipal de Esportes de Criciúma. Conta com patrocínio do Banco BV, que apresenta a plataforma STU, e da Monster Energy, além de parceria da New Era. A idealização e realização são da Rio de Negócios. Criciúma entrou de vez no cenário nacional do skate ao investir intensamente e atrair os visitantes, com uma variedade de parques e espaços culturais, fomentando o turismo esportivo.

Vale reforçar que a etapa mantém todos os protocolos vigentes na cidade para a realização de um evento seguro. O STU National conta com um controle de entrada para o público, onde será exigido o cartão de vacinação. Pessoas não imunizadas não terão acesso. O mesmo procedimento será adotado com atletas e imprensa.

O campeonato terá transmissão ao vivo no Tik Tok, no SporTV e na programação oficial do Verão Espetacular da TV Globo – com patrocínio do Dorflex. O público que quiser acompanhar de perto pode solicitar seu ingresso gratuito na plataforma Sympla – basta acompanhar a divulgação das datas nas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO:​20/01 (quinta): Treinos oficiais21/01 (sexta): Eliminatórias22/01 (sábado): Semifinais23/01 (domingo): Finais