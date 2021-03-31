Chapa de oposição leva a melhor em pleito da confederação de atletismo

Crédito: Divulgação/CBAt

Com os votos de 66 dos 67 membros habilitados para participar da Assembleia Geral Ordinária, realizada na terça-feira em caráter virtual por causa da pandemia de Covid-19, a chapa “Foco no Atleta”, liderada por Wlamir Motta Campos, foi eleita para o Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) no período 2021/2024.

A “Foco no Atleta” recebeu 40 votos, com peso 85, contra 26, com peso 43 da chapa "Atletismo com Diálogo, Respeito, Ética e Transparência", encabeçada por Warlindo Carneiro da Silva Filho, que nesta terça-feira encerrou o seu mandato na presidência.

Com Wlamir, ex-recordista sul-americano juvenil do arremesso do peso, já empossado, foram eleitos Edson Luciano Ribeiro, dono de duas medalhas olímpicas, como vice-presidente, Ubiratan Martins Junior (PR) e Dilson Rodrigues Belfort (AP), como representantes das federações, e Rosemar Coelho Neto Menasse, representante dos medalhistas olímpicos.

A chapa "Foco no Atleta" teve de ir à Justiça Comum para poder disputar a eleição. Na segunda-feira, a 24h do pleito, uma liminar garantiu a participação do grupo de oposição na disputa. Isso porque a situação tentou apontar possíveis irregularidades na candidatura do grupo rival, como a presença de um funcionário público, entre outros. No entanto, não há norma no estatuto da CBAt que impeça a candidatura de uma chapa por esse motivo. O advogado Marcelo Franklin, que representou a “Foco no Atleta”, conseguiu na 4ª Vara Cível de Bragança Paulista uma liminar para garantir a participação nas eleições.

- Parabéns ao atletismo brasileiro e aos integrantes da Assembleia Geral. Depois de 35 anos, tivemos duas chapas concorrendo nas eleições. Vamos redemocratizar o nosso esporte, com uma visão mais humanizada. Infelizmente tivemos de recorrer ao Judiciário - disse Wlamir, logo após o resultado do pleito.

- Estendo a mão aos meus adversários. O objetivo é quebrar muros e construir pontes. O atletismo é esporte de gente simples e nobre. Agradeço aos integrantes da Comissão de Atletas, aos medalhistas olímpicos, treinadores, árbitros, dirigentes, a toda comunidade atlética.

O colégio eleitoral é formado pelos representantes das Federações Estaduais, os membros da Comissão de Atletas, dos Medalhistas Olímpicos, representantes dos treinadores, dos árbitros e dos clubes classificados no Troféu Brasil e nos Campeonatos Brasileiros das categorias sub-20 e sub-18.

Wlamir foi atleta do arremesso do peso, bicampeão sul-americano juvenil, Consultor Legislativo em Brasília por 28 anos, Mestre em Gestão e Políticas Públicas nas áreas de Segurança Pública e Defesa Nacional, possui diversos artigos publicados em revistas, periódicos e portais especializados no País e no exterior, Especialista em Processo Legislativo, Direito Legislativo e Orçamento Público, ex-servidor da Câmara dos Deputados com lotações na Comissão de Defesa Nacional, Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e Lideranças Partidárias. Consultor Legislativo da Federação Nacional dos Policiais Federais por 10 anos, Consultor Legislativo da Associação Nacional dos Servidores da Receita Previdenciária há 17 anos, entre outras atividades na ADAB e na Federação Paulista.

Já Warlindo Carneiro da Silva Filho liderou a chapa Atletismo com Diálogo, Respeito, Ética e Transparência, que tinha Sandro Ricardo Rodrigues Viana, como vice-presidente, Maria Magnólia Souza Figueiredo (RN) e Alfim Nunes de Souza (DF), como representantes das federações, e Robson Caetano da Silva como representante dos medalhistas olímpicos,

- Estou muito feliz por ter tido o apoio de uma chapa excepcional, com Sandro, Magnólia, Alfim e Robson Caetano, Estou saindo de coração feliz e agradeço a todos que me apoiaram nos últimos anos, especialmente aos atletas. O título de campeão mundial de revezamentos no 4x100 m masculino, em 2019, foi fantástico. Tive sempre uma relação de respeito com os integrantes de Comissão de Atletas, que também encerra o seu mandato. Parto realmente feliz e quero agradecer a todos os colaboradores da CBAt - disse.

Warlindo era vice-presidente da CBAt e assumiu a presidência em 2018, após a renúncia do então presidente José Antonio Martins Fernandes.

Foram eleitos também os integrantes do Conselho Fiscal: Erivan Mota Carneiro (SP), Marcos Aurélio Schemberger (PR) e Michele de Souza (SC); e do Conselho de Ética: Carlos Alberto Gomes Barbosa (SP), Desirée Emmanuelle Gomes dos Santos (SP), Jeferson Dias Sabino (SP), Marco André De Lazari (CE) e Solange Cristina de Jesus Muniz (DF).