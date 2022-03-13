Cerimônia de encerramento da Paralimpíada de Inverno de Pequim conta com mensagem de amor e diversos estilos musicais

A Paralimpíada de Inverno 2022 está encerrada. Após nove dias de disputa em Pequim, capital da China, a cerimônia que fecha o evento contou com diversas mensagens ao mundo, focando principalmente em passar a mensagem de que é necessário mais amor entre as pessoas.

A cerimônia contou com um toca discos projetado no centro do estádio e foram tocados diferentes estilos de música, contando com a presença de diversos instrumentos para deixar o show ainda mais completo.

O porta-bandeira do Brasil foi André Barbieri, 13º lugar na competição de snowboard, porém foi Aline Rocha quem obteve a melhor campanha brasileira, terminando em sétimo lugar do esqui cross-coutry.

O país sede foi o campeão da Paralimpíada, com um total de 61 medalhas conquistadas, sendo 18 delas de ouro. Em segundo lugar ficou a Ucrânia, que conquistou 29 medalhas, com 11 de ouro.

A próxima edição dos jogos paralimpicos de inverno está prevista para acontecer em 2026, sediada em Milão e Cortina, na Itália.