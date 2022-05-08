Centro de Excelência de Ginastica Rítmica, em São Caetano do Sul, tem as obras concluídas após 6 seis anos

As obras do Centro de Excelência de Ginastica Rítmica, erguido em São Caetano do Sul, no interior paulista, cidade-natal do campeão olímpico da ginástica artística Arthur Zanetti, foi entregue esta semana para a cidade, polo do esporte no país.

Com o custo total de R$ 8,53 milhões, o Centro de Excelência de Ginastica Rítmica recebeu um repasse de R$ 7,26 milhões por parte do Governo Federal. Com a conclusão das obras, o próximo passo será a equipagem do ginásio, que então estará pronto para ser utilizado pelos atletas e pela comunidade.

-Com certeza vai ser um centro de ginástica não só para a cidade de São Caetano, mas para a seleção, já que essa estrutura será utilizada para treinos e campings de nossos principais atletas- ressaltou a presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Luciene Resende.A ginástica, que concluiu a terceira Olimpíada seguida com medalha, terá mais um local para o crescimento do esporte, conforme explicou a dirigente.

-Com esse centro certamente vamos revelar novos atletas e fazer com que mais crianças tenham acesso ao esporte, que é uma grande e poderosa ferramenta de inclusão social- completou Luciene Resende;