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CBVela é uma das vencedoras do Prêmio Sou do Esporte

Confederação Brasileira de Vela recebe prêmio de governança corporativa
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Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2021 às 16:00
A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) foi uma das vencedoras do 6º Prêmio Sou do Esporte, evento transmitido pelo canal BandSports na última sexta-feira. A entidade ficou na terceira colocação, atrás da CBTM (Tênis de Mesa) e CBV (Vôlei). A honraria reconhece pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o esporte no país. A premiação na categoria Governança é baseada no estudo de governança anual da SDE das confederações olímpicas reconhecido internacionalmente pela Play The Game, em cinco vetores e mais de 150 itens de análise.Na cerimônia, o representante da CBVela Jônatas Gonçalves destacou o trabalho feito pela confederação em levar a modalidade para todo Brasil, com clínicas, academias e foco na vela jovem.
- É um trabalho desafiador, mas que tem rendido bons frutos como o saneamento de passivos, reestabelecimento da entidade, atualizações de certificações e a consolidação da CBVela ao longo dos últimos anos como uma das melhores entidades esportivas do país - disse Jônatas Gonçalves, diretor da CBVela.
- Temos certeza de que os resultados esportivos virão, mas estamos trabalhando firme para mudar a realidade esportiva da vela no país de modo a tornar o esporte parte do cotidiano de nossa sociedade, transformando a realidade de jovens e trazendo valores sólidos que ficarão para toda sua vida, seja como pai ou mãe de família, profissional, atleta ou gestor esportivo.
Jônatas Gonçalves reforçou o investimento do Presidente da CBVela, Marco Aurélio de Sá Ribeiro, que sonhou e tem trabalhado ao longo das últimas décadas para fazer do Esporte a Vela uma ferramenta de educação, ensino e de formação de atletas cidadãos.
A CBVela esteve sempre entre as indicadas nas seis edições do Prêmio Sou do Esporte. Além da governança, a entidade entrega premiações em outras categorias, como Gestor do Ano, Atitude Positiva, Atleta de Valor e "Amaro Domingues SDE Solidário", dedicado ao terceiro setor.
Crédito: CBVelaéumadasvencedorasdoPrêmioSoudoEsporte(Foto:Divulgação

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