CBTM vê evolução em Calderano e mostra otimismo para 2021

Crédito: ITTF

A avaliação do ano de 2020 da CBTM sobre o mesa-tenista Hugo Calderano, o principal do Brasil há alguns anos, é positiva. Além disso, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa é que o atleta de 24 anos mostrou evolução técnica.

- É difícil avaliar 2020 com as circunstâncias que todos nós conhecemos. Não temos referências suficientes no nível internacional para termos uma opinião objetiva. Se tentamos analisar as duas competições chaves desse ano, o Hugo perdeu contra Jeoung (Youngsik, sul-coreano) na Copa do Mundo, nas oitavas. Perdeu para um jogador top, mas não treinou 20 dias antes de competir, por causa do confinamento. Logo depois, ele alcançou as quartas no ITTF Finals. Jogou muito bem contra o Pitchford (inglês) e fez uma partida de alto nível contra o Zhendong (chinês). O Hugo mostrou que estava jogando muito bem, evoluiu tecnicamente - avaliou Jean-René Mounié, consultor da CBTM.

Além dos torneios internacionais de novembro, o técnico francês vem observando atentamente os jogos de Calderano na Alemanha. E, destes confrontos, também percebe sinais do bom momento do atleta:

- Dá para ver isso na Bundesliga e na Copa da Alemanha. Desde setembro, ele jogou oito partidas e não perdeu - comentou.

Calderano fecha 2020 em sexto lugar no ranking mundial, posição que ocupou em quase todos os meses dos últimos dois anos. Mas o grande objetivo é a medalha olímpica em 2021. O técnico finaliza sua análise de maneira positiva.