CBTM lança programa para ampliar tênis de mesa em escolas do Brasil

Crédito: Fato&Ação

Construir uma cultura de tênis de mesa e rejuvenescer sua comunidade. Com estes objetivos, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) lançou, nesta quarta-feira, o TMB School, programa de inserção do tênis de mesa em escolas de todo o Brasil. A novidade segue os princípios que já vinham conduzindo a entidade com projetos como a campanha “Prazer, Ping-Pong”, a Arena Ping-Pong e o Coletivo Ping-Pong: massificar o esporte. Desta vez, o objetivo é criar um ponto de contato em escolas, aumentando o relacionamento com crianças e adolescentes.

- Queremos estar presente em toda jornada do praticante. Com o TMB School criaremos um ponto de contato logo no início dela e será possível retê-lo em nossa comunidade por muitos anos. Esses jovens serão, futuramente, embaixadores da modalidade e atrairão muitos outros consumidores - acredita o gerente de desenvolvimento da CBTM, João Gabriel Leite.

A ação será realizada em parceria com a Think Sports - empresa de marketing esportivo, especializada na criação e gestão de escolas de esportes - contando com cases como o programa da liga americana de basquete NBA Basketball School, Play Vôlei, do bicampeão olímpico Giovane Gávio, e, também, com a Liga Espanhola de Futebol, com o Programa LaLiga Football Schools. O mesa-tenista Vitor Ishiy, convocado para representar a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, será o primeiro embaixador da iniciativa. Os primeiros locais a receber o TMB School estão em negociações finais, com início das operações esportivas previsto para o momento da retomada das escolas brasileiras.

Toda metodologia foi desenvolvida pela Universidade do Tênis de Mesa, da CBTM, que capacitará os professores das escolas de todo o Brasil, promovendo, também, uma melhoria na experiência do praticante com a modalidade.

O TMB School além do diálogo com as crianças e adolescentes, terá a missão de atrair novos profissionais de Educação Física para a modalidade de forma qualificada, por meio de novas vagas de trabalho e empreendedorismo.

- A ação demonstra o DNA de inovação da entidade. Este é o primeiro programa de escolas de esporte no sistema federativo focado em instituições privadas e no empreendedorismo - destaca Alaor Azevedo, presidente da CBTM.

Uma vez capacitados para conduzir as aulas para seus alunos, os professores aplicarão uma metodologia exclusiva, esportiva e socialmente responsável, com ensinamentos técnicos do tênis de mesa e de valores importantes para a prática do esporte.

- O TMB School será mais uma importante plataforma de posicionamento do esporte como educação junto às escolas de todo país. Desenvolver física e socialmente as crianças e jovens do Brasil é o grande objetivo da Think Sports e é sempre muito especial poder contar com parcerias e programas tão enriquecedores como este. O tênis de mesa atua em pilares fundamentais no desenvolvimento de todos - diz Arthur Borelli, CEO da Think Sports.