CBSurf terá votação online na próxima quarta-feira

Crédito: Divulgação / COB

A eleição para escolher o presidente e vice da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) para os próximos quatro anos (2021-2024) será realizada no próximo dia 30, em inédito formato online, por conta, claro, da pandemia. O próximo ano será marcante para a modalidade, que fará parte das Olimpíadas pela primeira vez.

Três chapas concorrem: "Rumo às Olimpíadas", com Adalvo Nogueira Argolo (atual presidente) e Reginaldo Ferreira; a "Nação Surfe Brasil", com Ricardo Baerlin dos Santos Lima, conhecido como Ricardo Bocão, e Paulo Moura; e a "Projeto Surfa Brasil", com Jocélio de Jesus, conhecido como Jojó de Olivença, e Brigitte Mayer.

No pleito também serão escolhidos três membros titulares e três suplentes do Conselho Fiscal da entidade. A eleição será realizada de forma virtual, pelo mesmo sistema utilizado para a eleições dos novos membros da Comissão de Atletas, da Plataforma SGE (Sistema de Gestão Esportiva), implementado pela CBSurf no segundo semestre deste ano. O resultado da votação será divulgado no site da entidade no mesmo dia.