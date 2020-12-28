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CBSurf terá votação online na próxima quarta-feira

Pleito online vai definir o presidente, o vice e três membros do conselho fiscal para 2021/2024...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 16:14
Crédito: Divulgação / COB
A eleição para escolher o presidente e vice da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf) para os próximos quatro anos (2021-2024) será realizada no próximo dia 30, em inédito formato online, por conta, claro, da pandemia. O próximo ano será marcante para a modalidade, que fará parte das Olimpíadas pela primeira vez.
Três chapas concorrem: "Rumo às Olimpíadas", com Adalvo Nogueira Argolo (atual presidente) e Reginaldo Ferreira; a "Nação Surfe Brasil", com Ricardo Baerlin dos Santos Lima, conhecido como Ricardo Bocão, e Paulo Moura; e a "Projeto Surfa Brasil", com Jocélio de Jesus, conhecido como Jojó de Olivença, e Brigitte Mayer.
No pleito também serão escolhidos três membros titulares e três suplentes do Conselho Fiscal da entidade. A eleição será realizada de forma virtual, pelo mesmo sistema utilizado para a eleições dos novos membros da Comissão de Atletas, da Plataforma SGE (Sistema de Gestão Esportiva), implementado pela CBSurf no segundo semestre deste ano. O resultado da votação será divulgado no site da entidade no mesmo dia.
Estão aptas a votar as federações de surf de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Também estão convocados a votar os oito membros da Comissão de Atletas: Bruno Galini, Nathalie Martins, Suelen Naraísa e Wiggolly Dantas (Surf), Carlos Bahia (Longboard), Luiz Phelipe Nobre (Para Surfing), Ivan Tadeu dos Santos (Stand Up Paddle) e Eder Luciano (Bodyboarding).

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