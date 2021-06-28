CBRu divulga lista das 14 atletas convocadas para o Jogos Olímpicos

Crédito: Divulgação/CBRu

A Confederação Brasileira de Rúgbi (CBRu) anunciou nesta segunda-feira a lista das Yaras, a seleção feminina de rúgbi, convocadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O grupo conta com 12 jogadoras selecionadas e mais duas atletas reservas, que viajarão ao Japão, mas somente terão condições de jogo em caso de necessidade de substituição.

As atletas convocadas pelo técnico Will Broderick são: Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cassia dos Santos, Thalia da Silva Costa, Isadora Cerullo, Aline Ribeiro Furtado, Mariana Fiovaranti, Haline Leme Scatrut, Raquel Kochhann (capitã), Bianca dos Santos Silva e Thalita da Silva Costa. As duas atletas reservas selecionadas são Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima.

As Yaras treinam no centro de treinamento de São José dos Campos (SP) até o dia 8 de julho, quando embarcam para a cidade de Nagato. Serão mais duas semanas de preparação em solo japonês, respeitando os protocolos sanitários e o período de isolamento obrigatório até a viagem para Tóquio, onde ocorrem as disputas do rúgbi.

Entre as convocadas, quatro atletas são remanescentes da equipe que disputou os Jogos da Rio-2016: Haline Scatrut, Isadora Cerullo, Luiza Gonzalez e Raquel Kochhann. Elas auxiliaram as Yaras a terminarem na nona posição na primeira participação olímpica.

A estreia das Yaras está marcada para o dia 29 de julho, mas os horários dos jogos ainda serão anunciados. O Brasil está no grupo B, ao lado de Canadá, França e Fiji. O grupo A conta com Nova Zelândia, Rússia, Grã-Bretanha e Quênia. Já na chave C estão Austrália, Estados Unidos, China e Japão.