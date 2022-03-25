CBFv divulga datas da SuperLiga Sub-23 de Futevôlei

A Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv) em parceria com a Federação Internacional de Futevôlei (FIFv) e a Secretária de Esportes de Goiás, divulgou nas redes sociais as datas da segunda etapa da SuperLiga Sub-23 em Goiânia.

Com jogos entre 29 de abril e 1º de maio, a segunda etapa contará com 24 duplas nacionais e a possibilidade de uma dupla paraguaia. Uma das duplas brasileiras será formada por Davi e Vitinho, nomes de peso no cenário competitivo e segunda colocada no ranking oficial oficial da CBFv 2022.

Davi comentou sobre a expectativa e a preparação da dupla para o importante torneio da modalidade na categoria sub-23.

- A dupla está com a expectativa muito grande. Torneio que a gente espera faz tempo. A última etapa que jogamos não alcançamos o nosso objetivo e desta vez estamos treinando dobrado pra alcançar o que queremos. Vamos pra cima com tudo. A expectativa é altíssima, espero que o torneio seja melhor do que a última etapa e tenho certeza que vai ser um sucesso pra todos, atletas, organizadores... a Confederação está se preocupando com tudo, dando muito suporte e isso tem sido ótimo – afirmou Davi, integrante da dupla.

A parceria fundamental da secretária de esporte, lazer e cultura de Goiás também é algo importante e que deve ser mencionado. Com aspas exclusivas, Henderson de Paula, secretário de Estado de Esporte e Lazer, comentou sobre a importância do evento para o estado e à cidade de Goiânia.

- O futevôlei é uma modalidade que vem crescendo bastante no Estado de Goiás. Cada vez mais vemos quadras espalhadas por Goiânia e também nas cidades do interior. Nós, da Secretaria de Esporte e Lazer, acompanhamos esse movimento com muito entusiasmo, e procuramos estar mais presentes para fomentar este esporte, que a cada dia ganha mais adeptos e competições - afirmou Henderson de Paula Rodrigues - Secretário de Estado de Esporte e Lazer.