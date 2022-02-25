Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mais Esportes
  • CBFv anuncia Projeto Favela Open para levar o futevôlei a comunidades do Brasil
mais-esportes

CBFv anuncia Projeto Favela Open para levar o futevôlei a comunidades do Brasil

Projeto busca igualdade de gênero entre competidores e espera contar com 2 mil atletas, sendo 900 adolescentes de 14 a 17 anos e 1.100 jovens com a faixa etária de 18 a 23 anos...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 14:10
A Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv) divulgou uma nova ação social para o ano de 2022. Com o público alvo direcionado aos jovens e adolescentes de comunidades em todo o Brasil, o projeto promove a igualdade de gênero entre os competidores e espera contar com 2 mil atletas, sendo 900 adolescentes de 14 a 17 anos e 1100 jovens com a faixa etária de 18 a 23 anos. "Tendo como principais objetivos a prática esportiva para adolescentes e jovens que fazem parte do segmento populacional de vulnerabilidade social, a Confederação Brasileira de Futevôlei espera ser um agente transformador, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e superação, criando e propondo, através do esporte, o desenvolvimento e a inclusão de jovens e adolescentes", informou a entidade.
O Favela Open será dividido em 10 etapas classificatórias e uma etapa final, com local a definir pela Federação. As duas melhores equipes de cada etapa ao longo do ano ganham vaga para etapa final. O sistema de disputa será pelo critério eliminatório e cada partida terá um único set de 18 pontos. Este sistema será alterado na fase de semifinal e final, cujo nestas etapas, haverá dois sets para sabermos quem serão os vencedores das respectivas partidas.
Estima-se que o torneio contará com aproximadamente 300 comunidades ao longo do ano e todos as disputas da competição poderão ser acompanhadas diretamente no YouTube da CBFv.
Crédito: CBFvdivulganovoprojetoFavelaOpen(Foto:Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados