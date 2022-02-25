CBFv anuncia Projeto Favela Open para levar o futevôlei a comunidades do Brasil

A Confederação Brasileira de Futevôlei (CBFv) divulgou uma nova ação social para o ano de 2022. Com o público alvo direcionado aos jovens e adolescentes de comunidades em todo o Brasil, o projeto promove a igualdade de gênero entre os competidores e espera contar com 2 mil atletas, sendo 900 adolescentes de 14 a 17 anos e 1100 jovens com a faixa etária de 18 a 23 anos. "Tendo como principais objetivos a prática esportiva para adolescentes e jovens que fazem parte do segmento populacional de vulnerabilidade social, a Confederação Brasileira de Futevôlei espera ser um agente transformador, utilizando o esporte como ferramenta de inclusão e superação, criando e propondo, através do esporte, o desenvolvimento e a inclusão de jovens e adolescentes", informou a entidade.