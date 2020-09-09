CBDV anuncia cancelamento de competições do segundo semestre

Crédito: Ale Cabral/CPB

A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) anunciou nesta quarta-feira que todo o seu calendário previsto para o segundo semestre está oficialmente cancelado por questões de segurança. No momento em que o mundo ainda realiza testes para que se encontre uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, a entidade entendeu que não há condições de se realizar um evento esportivo sem que se coloque em risco a saúde dos envolvidos.

Com isso, oito competições programadas a partir deste mês – a Série B da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 estava inicialmente marcada para começar em 14 de setembro – não poderão mais ser realizadas. Além da Segunda Divisão do fut5, também foram canceladas:

Copa Máster de Futebol de 5Copa Brasil de Futebol B2/B3Copa Loterias Caixa de Goalball - Série BCopa Loterias Caixa de Goalball - Série AGrand Prix de Judô ParalímpicoCopa Loterias Caixa de Futebol de 5 - Série ACopa Brasil de Powerlifting

- A CBDV deixou claro, desde o início da pandemia, que o foco era zelar pela saúde dos membros do movimento. Seguiremos seguindo orientações do Ministério da Saúde junto com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Lamentamos o fato de, passados quase seis meses, ainda vivermos diariamente essa tragédia que vitimou mais de 127 mil brasileiros - afirma José Antônio Freire, presidente da CBDV.

- Infelizmente, a pandemia restringiu todas as atividades esportivas, inclusive as da CBDV. Contudo, como parceiros, continuamos apoiando a entidade em suas decisões e, posteriormente, na retomada das competições. Estamos torcendo para que isso se dê o mais rápido possível - reforça Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo.CT fechado

Todos os eventos acima listados estavam previstos para serem realizados nas instalações do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, que permanece com um rígido protocolo de volta aos treinos para apenas três modalidades: atletismo, natação e tênis de mesa.