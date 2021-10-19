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CBDU entrega mais de 2 mil medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros de 2021

Nova edição dos jogos estão marcadas para 2022, mas ainda sem local confirmado...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 21:19

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 21:19

Crédito: Raissa Fraga / CBDU
Maior competição universitária da América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foram encerrados no último fim de semana. Na Capital, 3.500 mil atletas de 271 instituições de ensino nacionais participaram em 26 modalidades. Ao todo, foram distribuídas pouco mais de 2 mil medalhas.
Para viabilizar a realização dos jogos em Brasília, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) contratou 35 mil diárias de hotéis, ofereceu 68,5 mil refeições e alugou mais de 200 carros e ônibus.
-A cada edição, o JUBs está se superando. A gente observa a evolução ano a ano. Claro, tudo isso faz parte da cadeia produtiva do esporte nacional e os atletas universitários fazem parte dessa cadeia de aprimoramento - afirmou o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira.
Em 2022, a CBDU organizará mais uma edição do evento. O objetivo é regularizar o calendário de competições universitárias, com os jogos nacionais em anos pares.
-A gente tem 5 estados interessados para os jogos do ano que vem, ao longo da semana vamos discutir um programa de visitas e vistorias para decidirmos qual será a sede do JUBs do ano que vem, mas não só dos JUBs, e sim de todo o calendário do ano que vem. O comum é decidirmos até novembro o calendário de 2022, mas a CBDU já tem um calendário com algumas sedes definidas, só precisamos finalizar- afirmou o presidente da CBDU, Luciano Cabral.

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