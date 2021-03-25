CBC divulga ranking de clubes por modalidade; ABDA lidera no polo

Crédito: O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC divulgou o ranking de clubes por modalidade no período entre 2017 e 2020.

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) divulgou o ranking de clubes por modalidade no período entre 2017 e 2020. Elaborado tendo como principal critério a meritocracia esportiva para sua classificação, os dados foram apresentado pela primeira vez na edição mais recente do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do CBC e é formado a partir da soma dos resultados obtidos por cada clube.

No polo aquático, o ranking conta com dez clubes e queM lidera é a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), com 565 pontos gerais, seguido por Esporte Clube Pinheiros (350) e Clube Paineiras do Morumby com 255 pontos.

- Para a ABDA é sempre uma honra poder fazer parte dos campeonatos brasileiros CBIs que são o grande celeiro de atletas do Brasil. O Comitê Brasileiro de Clubes adotou critérios objetivos técnicos para publicação do recente ranking de classificação das modalidades esportivas. Para nós é muito importante o reconhecimento de uma grande instituição como o CBC, o que nos motiva ainda mais. Nossa equipe do Rio de Janeiro está motivada também para começar a fazer parte dos campeonatos brasileiros CBIs - comentou Alexandre Zwicker, diretor de polo aquático da entidade.

O ranking busca demonstrar na prática qual o cenário do esporte nacional de acordo com a modalidade, apresentando os melhores resultados dos clubes multiesportivos e monoesportivos.

No polo, em quarto lugar aparece o Clube de Regatas do Flamengo, seguido pela Sociedade Hípica de Bauru, Fluminense Football Club, Tijuca Tênis Clube, Club Athlético Paulistano,Clube Internacional de Regatas e Clube Jundiaiense.

- Devemos destacar ainda a Liga PAB, durante a pandemia vem buscando alternativas para que haja campeonatos de polo aquático, o que mantém os atletas motivados para os treinos diários - completou Zwicker.

O ranking contempla diversos esportes. Segundo o CBC, ele é uma das novidades do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2020, e reflete a performance e atuação esportiva da rede de clubes integrados ao longo do último Ciclo Olímpico.