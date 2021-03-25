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CBC divulga ranking de clubes por modalidade; ABDA lidera no polo

Ranking de Clubes por Esporte é referente ao último Ciclo Olímpico (2017- 2020)...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:49

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 15:49
Crédito: O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC divulgou o ranking de clubes por modalidade no período entre 2017 e 2020.
O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) divulgou o ranking de clubes por modalidade no período entre 2017 e 2020. Elaborado tendo como principal critério a meritocracia esportiva para sua classificação, os dados foram apresentado pela primeira vez na edição mais recente do Relatório de Gestão e Prestação de Contas do CBC e é formado a partir da soma dos resultados obtidos por cada clube.
No polo aquático, o ranking conta com dez clubes e queM lidera é a Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), com 565 pontos gerais, seguido por Esporte Clube Pinheiros (350) e Clube Paineiras do Morumby com 255 pontos.
- Para a ABDA é sempre uma honra poder fazer parte dos campeonatos brasileiros CBIs que são o grande celeiro de atletas do Brasil. O Comitê Brasileiro de Clubes adotou critérios objetivos técnicos para publicação do recente ranking de classificação das modalidades esportivas. Para nós é muito importante o reconhecimento de uma grande instituição como o CBC, o que nos motiva ainda mais. Nossa equipe do Rio de Janeiro está motivada também para começar a fazer parte dos campeonatos brasileiros CBIs - comentou Alexandre Zwicker, diretor de polo aquático da entidade.
O ranking busca demonstrar na prática qual o cenário do esporte nacional de acordo com a modalidade, apresentando os melhores resultados dos clubes multiesportivos e monoesportivos.
No polo, em quarto lugar aparece o Clube de Regatas do Flamengo, seguido pela Sociedade Hípica de Bauru, Fluminense Football Club, Tijuca Tênis Clube, Club Athlético Paulistano,Clube Internacional de Regatas e Clube Jundiaiense.
- Devemos destacar ainda a Liga PAB, durante a pandemia vem buscando alternativas para que haja campeonatos de polo aquático, o que mantém os atletas motivados para os treinos diários - completou Zwicker.
O ranking contempla diversos esportes. Segundo o CBC, ele é uma das novidades do Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2020, e reflete a performance e atuação esportiva da rede de clubes integrados ao longo do último Ciclo Olímpico.
Confira o Ranking de Clubes por Esporte divulgado pela CBC aqui: https://www.cbclubes.org.br/ranking-dos-clubes-por-esporte/ranking-dos-clubes-por-esporte

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