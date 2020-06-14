CBB lança departamento de eSports e encara Argentina em desafio da FIBA

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A Confederação Brasileira de Basketball (CBB) lançou na última sexta-feira o departamento de e-Sports. Em parceria com a Federação Internacional de Basquete (Fiba) o país participará do FIBA ESPORTS OPEN 2020, torneio de NBA2k entre seleções nacionais, com os devidos avatars, quadra estilizada e uniformes dos países. O desafio será diante da Argentina, entre os dias 19 a 21 de junho, com transmissão ao vivo pelo Youtube, Facebook e Twitch. A bola sobe às 11h15 em todas as datas para uma melhor de cinco jogos entre o Brasil e Argentina. Quem chegar a três vitórias leva o duelo!

O time brasileiro terá como capitão Lucca Soraggi, ex-jogador de basquete da base e adulto do Flamengo e da Seleção Carioca, e um dos melhores gamers do NBA2k no mundo. Conhecido no meio como Calu Basam, Lucca está entre os dez melhores do planeta e será o comandante da equipe brasileira. Juntam-se a ele Lucas Rego (@lucas.rego.9), Arthur Moreira (@artmoreira3), Luiz Guilherme Mattos da Silva Santos (@LgMHimself), Rodrigo Mielle D'Ascenzi (@rodrigomielle), Pedro Henrique de Almeida (@pedrinbarbosa13) e Felipe de Azevedo Martins (@FMartins168).

Cada país terá sete jogadores, com direito a duas substituições, de forma remota, usando a plataforma PRO-AM. Toda a ação será produzida pela FIBA com a sua mais nova marca, a FIBA Esports Studio, localizada em Riga, na Letônia, com quatro horas de show diário e seis partidas que poderão ser assistidas ao vivo nos canais da FIBA no Youtube, Twitch e Facebook, também com comentários.

O FIBA ESPORTS OPEN 2020 inaugura uma nova era na Basquete Brasil, com a criação do Departamento de e-Sports, que será comandado por Lucca Soraggi. A novidade é vista como estratégica para a Confederação Brasileira de Basketball de todas as formas, cita o presidente Guy Peixoto.

- O eSport cresce de maneira impressionante no mundo inteiro. É um mercado bilionário. Com essa primeira ação ao lado da FIBA, iniciamos um novo momento com a criação do Departamento de e-Sports da CBB, e abrimos um leque de oportunidades para os e-atletas, patrocinadores e para o mercado. Vamos seguir desenvolvendo ações e competições de e-Sports, tanto para atletas profissionais, quanto para gamers amadores - diz Guy Peixoto Jr, presidente da CBB.