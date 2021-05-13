CBB e Motorola renovam patrocínio para as Seleções Brasileiras

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e a Motorola selaram na última quarta-feira a renovação do contrato de patrocínio às Seleções Brasileiras, com a marca estampada na camisa do Brasil nos próximos compromissos do time verde e amarelo: AmeriCup Feminina e os Pré-Olímpicos 3x3 e 5x5 para Tóquio 2020, em maio e junho.
- A Motorola é uma parceira fundamental para a CBB e para o basquete brasileiro. A renovação deste contrato mostra a força do nosso esporte e da CBB no cenário nacional. E reforça o trabalho de colaboração entre a Motorola e a confederação. Seguiremos juntos e muito felizes ao lado da nossa parceira - disse o presidente da CBB, Guy Peixoto.
- A Motorola está muito orgulhosa com a renovação da parceria com a CBB e de ter uma figura tão importante para o esporte brasileiro como a Magic Paula integrando nosso time de embaixadores. Ao longo desta temporada, apoiaremos o trabalho da entidade em amplificar a paixão pelo basquete buscando novos talentos pelo país - conta Andrea Brandi, brand marketing manager da Motorola Brasil.
Além das ativações na camisa das Seleções Brasileiras e outras propriedades, a Motorola e a CBB irão trabalhar em diversas ativações digitais na parceria, trazendo ao fã de basquete interação, criatividade e informação.
- Ter a Motorola como nossa parceira neste próximo ano é sensacional! Importante agregar uma marca forte aos planos desta gestão para que possamos seguir avançando no basquete brasileiro - garante a vice-presidente da CBB, Maria Paula Gonçalves, a Magic Paula.