Catarinense, velejador olímpico confirma presença no moderno Phoenix na luta pelo bicampeonato Brasileiro de de Vela de Oceano

Em casa. Literalmente. Assim estará o catarinense André Fonseca, para a disputa do Campeonato Brasileiro da classe ORC, a mais conceituada da Vela de Oceano, que acontece entre os dias 1º e 5 de fevereiro na raia de Florianópolis (SC) no Veleiros da Ilha, durante a 33ª edição do Circuito Oceânico de Santa Catarina.

Bochecha, como é conhecido, tem no currículo participações Olímpicas como Sydney 2000, e três idas a The Ocean Race, a regata Volta ao Mundo, uma com o barco Brasil 1 em 2005. Ele estará à bordo do barco paulista Phoenix, de Santos (SP), comandado pelo experiente Eduardo Souza Ramos, outro velejador com histórico olímpico, que vai em busca do bicampeonato Brasileiro após vencer o título de 2021 em Ubatuba (SP).

Bochecha mora justo na frente do Veleiros da Ilha e conhece tudo da raia catarinense: "Expectativa é alta com o Campeonato, sou aqui de Jurerê, moro em frente à raia, queremos ver um grande campeonato e esperamos que a meteorologia ajude. Floripa essa época do ano é boa de vento, predomina o vento Nordeste, fica uma raia bem disputada. Floripa tem sua beleza natural das praias que atrai muita gente e com isso vemos muito interesse dos comandantes em vir. Defendemos o título Brasileiro, chegamos por isso com grande responsabilidade , o Phoenix é um barco novo, construído para andar rápido, então buscaremos tirar a melhor performance da tripulação sobre o barco para sair um bom número", disse Fonseca que detalha mais sobre a raia.

"Jurerê é uma raia muito parelha, bastante igual dos lados onde você consegue apenas pequenos detalhes, nem sempre é possível na raia você fazer grande diferença. O que será muito importante é a performance dos barcos. Estamos trabalhando e buscando priorizar como render melhor nosso próprio barco, correr um pouco mais, manobrar ele um pouco melhor e assim conseguimos melhorar o nosso rendimento. Esse será o grande segredo do Campeonato Brasileiro, tirar o melhor do barco e da tripulação"

Já são 33 veleiros confirmados na disputa, sendo 18 na disputa do Brasileiro ORC dos estados de SC, RS, SP e RJ. Entre eles o barco do Rio de Janeiro, o Ventaneiro 3, campeão Brasileiro de 2020 e vencedor da tradicional Santos-Rio na ocasião. O veleiro é comandado por Renato Cunha: "Estamos nos preparativos finais. Estamos bem animados, é sempre um prazer velejar no Iate Clube de Santa Catarina que tem sempre uma acolhida muito boa e uma raia maravilhosa e a disputa com os melhores velejadores e barcos brasileiros. Estamos terminando de compor a tripulação eesperamos uma grande competição", disse.

Outro forte concorrente do Phoenix é o barco Xamã, de Ilhabela (SP), comandado por Sérgio Klepacz, campeão Brasileiro na : "A competição promete, ano passado competimos com sucesso. Floripa nessa época vale a pena, é vento, é calor, um pouco diferente do Sudeste. Será um campeonato bastante desafiador", apontou .

As inscrições seguem abertas não só para a ORC, mas também BRA-RGS, RGS-Cruzeiro e Bico de Proa e podem ser realizadas pelo email [email protected] . As confirmações de inscrições e pesagens ocorrem no domingo e na segunda-feira, dias 30 e 31 de janeiro.

Confira os Barcos já confirmados na disputa:

1. O.ZettA - Cmdt. Rodrigo Zettermann - Iate Clube Guaíba (RS) - ORC2. Terroso - Cmdt. Carlos Augusto de Matos - Veleiros da Ilha (SC) - ORC3. Kanaloa - Cmdt. Airton Shenaider - CDJ (RS) - HPE 30/ORC4. Ponta Firme - Cmdt. Adriano Santos - VDS (RS) - HPE 30/ORC5. Dona Bola - Cmdt. Ricardo Tramujas - ICRJ (RJ) - ORC6. Phoenix - Cmdt. Eduardo Souza Ramos - ICS (SP) - ORC7. Inae 40 - Cmdt. Bayard Neto - Pier 27 (SP) - ORC8. Catuana Kim - Cmdt. Paulo Cocchi - Veleiros da Ilha (SC) - ORC9. Huka-Huka - Cmdt. Paulo Gonçalves - Rio Grande Yacht Club (RS) - ORC10. Ximango - Cmdt. Paulo Gonçalves - VDS (RS) - HPE 30/ORC11. Índio - Cmdt. Cícero Hartmann - VDS (RS) - ORC12. Xamã - Cmdt. Sergio Klepacz - ICS (SP) - ORC13. Kamikaze XI - Cmdt. Augusto Moreira - VDS (RS) - ORC14. Salvo Conduto - Cmdt. Claudio Mika - CDJ (RS) - ORC15. Rudá - Cmdt. Mario Martinez - Clube Internacional de Regatas (SP) - ORC16. Boto - Cmdt. André Sobral - Marina Porto Imperial (RJ) - ORC17. Crioula - Cmdt. Eduardo Plass - VDS (RS) - ORC18. Ventaneiro 3 - Cmdt. Renato Cunha - ICRJ (RJ) - ORC19. Garrotilho - Cmdt. Paulo Linhares - Veleiros da Ilha (SC) - RGS20. Split - Cmdt. Edson Altino - Veleiros da Ilha (SC) - RGS21. Mako IV - Cmdt. Alex Fazzini - Veleiros da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro22. Bruxo - Cmdt. Luiz Schaefer - Veleiros da Ilha (SC) - RGS23. Plâncton - Cmdt. Jonas E. Chorociejus - Veleiros da Ilha (SC) - RGS24. Gulliver II - Cmdt. Carlo de Leo - VDS (RS) - RGS25. Parceiros - Cmdt Cleber Ramiro Dutra - CDJ (RS) - RGS26. Bicho d'Água - Cmdt. Júlio Cesar de Oliveira - Veleiros da Ilha (SC) - RGS27. Açores III - Cmdt. Paulo Schaefer - Veleiros da lha (SC) - RGS28. Sawi-Di - Cmdt Renato Melo - Marina do Ribeirão da Ilha (SC) - RGS Cruzeiro29. Harmonya - Cmdt. Antônio Moura - Veleiros da Ilha (SC) - Bico de Proa30. Livre - Cmdt. Damiana da Rocha Vianna - VDS (RS) - Bico de Proa31. Zeus Team - Cmdt. Inácio Vandresen - Veleiros da Ilha (SC) - C3032. Caballo Loco - Cmdt. Mauro Dottori - YCI (SP) - C3033 Kaikias - Cmdt. Eduardo Mangabeira - GVI (SP) - C30