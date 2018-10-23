Castro Alves vai representar o ES no Brasileiro Cadete de Handebol

O time de handebol do Castro Alves Crédito: Divulgação

Bicampeãs do Campeonato Brasileiro Cadete de Handebol, as meninas do Aces/Castro Alves estão prontas para mais uma edição da competição, que começa nesta terça-feira (23) e vai até o próximo sábado (27), no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória. A meta da equipe já está definida: o tricampeonato.

Nas cinco participações anteriores, entre 2010 a 2014, o time de Cariacica conquistou dois títulos. Com base nesse retrospecto, as meninas confiam em mais uma boa campanha. O treinador, Emerson Erlacher, comenta que a preparação foi intensa nos últimos dias, já que o time não participou das últimas três edições do torneio. Esse ano o campeonato veio para o Estado e isso fez com que a gente colocasse as meninas na disputa", disse.

Ao todo, oito equipes participam da competição: ASHb/Sicredi/Sorriso, do Mato Grosso, Sesc, do Rio de Janeiro, Ginástica e Liga Handebol Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul; e também as equipes Adeco, Mesc e Pinheiros, todas de São Paulo. Cada equipe fará um jogo por dia até o encerramento da competição. As partidas acontecem a partir das 14h30, com entrada aberta ao público.

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