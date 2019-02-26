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MMA

Casa de show em Cariacica recebe o Haidar Capixaba Combat 18, em maio

O maior evento de artes marciais do Espírito Santo volta ao palco da edição 16, prometendo um total de oito lutas de MMA

Publicado em 

26 fev 2019 às 15:15

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 15:15

Depois do grande sucesso do HCC 17, que reuniu mais de duas mil pessoas no 38º BI, em Vila Velha, em novembro de 2018, o evento de MMA "Haidar Capixaba Combat" confirmou a sua 18ª edição para 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. O show de lutas acontece no Matrix Music Hall, em Cariacica, que foi palco do HCC 16, em maio do ano passado.
Caio "Cocão" finalizou Rodrigo Marinho com um mata-leão no HCC 16 Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/ES
O HCC 18 será aberto ao público e a expectativa dos organizadores é de receber até quatro mil pessoas no local. A programação do evento, que novamente será uma festa de artes marciais, contará com um total de oito lutas de MMA, três de muay thai, outras seis de kickboxing, além de três lutas casadas de jiu-jítsu.
Manager do HCC, o empresário iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, explicou o porque do evento, que antes estava marcado para Marataízes, em fevereiro, acabou retornando para a Grande Vitória.
"Este evento de Cariacica já fazia parte do nosso calendário. Tínhamos marcado o evento para Marataízes, mas o município não tinha ginásio para receber o HCC lá. Então preferimos "segurar" Marataízes e estudar uma maneira melhor de levar o HCC pra lá. Já em abril, pensamos em fazer no Tancredão, mas o tempo foi curto e não tinha vaga no ginásio. Aí voltamos ao Matrix, que sinalizou pra gente que tinha o mês de maio livre e então definimos que o HCC será especial, pra comemorar o dia do trabalhador. O evento será aberto ao público, por conta de uma emenda parlamentar do deputado Rafael Favatto, que abraçou o HCC."

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