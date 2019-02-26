Casa de show em Cariacica recebe o Haidar Capixaba Combat 18, em maio

Depois do grande sucesso do HCC 17, que reuniu mais de duas mil pessoas no 38º BI, em Vila Velha, em novembro de 2018, o evento de MMA "Haidar Capixaba Combat" confirmou a sua 18ª edição para 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. O show de lutas acontece no Matrix Music Hall, em Cariacica, que foi palco do HCC 16, em maio do ano passado.

Caio "Cocão" finalizou Rodrigo Marinho com um mata-leão no HCC 16 Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com/ES

O HCC 18 será aberto ao público e a expectativa dos organizadores é de receber até quatro mil pessoas no local. A programação do evento, que novamente será uma festa de artes marciais, contará com um total de oito lutas de MMA, três de muay thai, outras seis de kickboxing, além de três lutas casadas de jiu-jítsu.

Manager do HCC, o empresário iraquiano Haidar Kasem Alkadomi, explicou o porque do evento, que antes estava marcado para Marataízes, em fevereiro, acabou retornando para a Grande Vitória.