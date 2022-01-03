Carreta do eMUSEU do Esporte começa esta semana em Angra dos Reis (RJ)

A carreta do eMuseu do Esporte ficará na Estação Santa Lusia, no Centro da cidade, entre os dias 5 e 8 de janeiro, com visitação das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

Uma carreta de 13,50 metros de comprimento andará pelo Estado do Rio para contar a história do esporte brasileiro e desafiar atletas, profissionais e amadores, na prática virtual de várias modalidades esportivas, numa plataforma 3D. Essa é a proposta do eMuseu do Esporte, que já possui 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições. A próxima parada será nesta quarta-feira (5), na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, onde fica até dia 8 de janeiro, na Estação Santa Lusia.

O lançamento do eMuseu aconteceu a 20 de dezembro, em Niterói, na Região Metropolitana do estado, onde foi visitado por centenas de pessoas, curiosos em conhecer um pouco mais da história do esporte nacional, atletas amadores e atletas profissionais. Entre as diversas atrações, um holograma da super atleta do basquete, Magic Paula, interage com os visitantes, lembrando suas principais conquistas. Depois de Angra, o projeto segue para Bom Jesus do Itabapoana, Macaé, Búzios, Resende, Teresópolis e São Pedro d'Aldeia, encerrando o tour no final de março, no Rio.

A carreta do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) tem como parceiros as prefeituras que receberão a carreta, bem como o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

“O Brasil tem uma história muito forte com o esporte, crescendo cada dia mais em diversas modalidades. A carreata do eMuseu une um pouco do mundo virtual com o real para contar essa história e, com isso, diversas gerações têm a oportunidade de conhecer ou relembrar fatos importantes do esporte nacional que não devem ser esquecidos, além de incentivar a prática de atividades esportivas", explica Bianca Gama, CEO do eMuseu do Esporte, uma realização da startup Gama Assessoria em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), através da Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais (ITECS).

Todos os visitantes do eMuseu podem viver seu momento atleta em diferentes modalidades através de vídeos imersivos e simuladores que remetem às emoções das manobras do skate, bicicleta e surfe, entre outras atrações. Na primeira parada, em Niterói, atletas como o surfista Ricardo Tatuí e o triatleta Armando Barcellos, experimentaram os desafios do esporte virtual.

“Quando as pessoas se deparam com um trabalho desses ficam empolgadas. Além de aprender sobre a história, poder sentir virtualmente a emoção de praticar um esporte radical é simplesmente o máximo”, afirmou Ricardo Tatuí, depois de se aventurar na plataforma 3D em várias modalidades.

Do lado externo da carreta, a ideia é oferecer ao público a possibilidade de práticas esportivas amadoras, clínicas com atletas e ex-atletas além de oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei, além da criação de material esportivo com reciclagem, chamando atenção também para a sustentabilidade.

Armando Barcellos campeão de triatlon e um dos atletas mais premiados do estado também visitou a carreta e aprovou a iniciativa. “O esporte precisa de atitudes como essa, pois dão visibilidades às diversas modalidades e, a partir daí, os jovens são estimulados a praticar os mais variados esportes. Isso é muito importante para a formação de futuros atletas”.

A iniciativa do eMuseu tem como objetivo celebrar a memória do esporte e seu legado em um formato inédito e colaborativo. O patrocínio do projeto do eMuseu do Esporte é da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do Governo Estadual. “A estreia da carreta itinerante, em Niterói, foi um sucesso. Agora chegou a vez de Angra dos Reis, na véspera do aniversário da cidade, ser contemplada com mais esse projeto viabilizado pela Lei de Incentivo ao Esporte. Democratizar cada vez mais o acesso ao esporte e à memória dele é um desafio que nós temos. O projeto do eMuseu do Esporte permite justamente isso, percorrendo todas as macrorregiões do Estado - disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer Gutemberg Fonseca.

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Confira as cidades que vão receber a carreta itinerante e as datas:

Angra dos Reis – 05/01 a 08/01

Bom Jesus – 11/01 a 17/01

Macaé – 20/01 a 27/01

Búzios – 30/01 a 07/02

Resende – 10/02 a 17/02

Teresópolis – 06/03 a 14/03

São Pedro d`Aldeia – 17/03 a 23/03

Rio de Janeiro – 25/03 a 29/03-9039