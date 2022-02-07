Carreta do eMuseu do Esporte chega em Resende (RJ) no dia 10

Um projeto que reúne o melhor do esporte nacional, experiências interativas em diversas modalidades, incentivo à iniciação na prática desportiva e, ainda, formação de monitores para a recepção em eventos culturais tem rodado o Estado do Rio e, no próximo dia 10, chega a Resende. Estamos falando da carreta do eMuseu do Esporte que abriga em seu interior 24 ambientes diferentes, 13 galerias virtuais e 11 exposições, além de uma plataforma 3D que proporciona a atletas profissionais e amadores a possibilidade de se aventurar em esportes como o surf, skate, tênis, natação, ciclismo, entre outros. O eMuseu fica em Resende até o dia 16, com visitação diária das 10h às 17h e entrada gratuita e no município conta com o apoio da Prefeitura de Resende .

Por onde passa, a carreta do eMuseu do Esporte atrai milhares de visitantes, até o momento já soma 36.537 atendimentos e deixa como legado a formação de monitores locais capacitados para atuarem em eventos sócio culturais, além do incentivo à prática de esportes ao público infantojuvenil, já que grande parte dos visitantes é dessa faixa etária. Em Resende a expectativa é de mais de 10 mil atendimentos. Além das atrações em seu interior, na parte externa são oferecidas atividades esportivas amadoras; clínicas com atletas e ex-atletas; oficinas com cartilhas educativas de modalidades como esgrima, basquete, atletismo e vôlei; além da criação de material esportivo com reciclagem, enfatizando a sustentabilidade.

As atrações são muitas para recordar conquistas históricas do esporte brasileiro, com direito a um holograma de Magic Paula, uma das maiores atletas do basquete mundial, pronta para interagir com o público. O projeto do eMuseu do Esporte (www.emuseudoesporte.com.br) é uma iniciativa da Gama Desenvolvimento e Treinamento, com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do governo estadual.

O projeto conta, ainda com parceiros como as prefeituras dos municípios que recebem a carreta; o Comitê Olímpico do Brasil (COB); Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); Confederação Brasileira de Basketball (CBB); Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa); Confederação Brasileira de Voleibol (CBV); Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM); Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt); Comitê Brasileiro do Esporte Master (CBEM); Museu Internacional do Esporte, Desporto Militar, Vasco da Gama, Fortaleza e Juventude.

- Nós queremos contar ao maior número de pessoas a história do esporte nacional, reavivando a memória de quem testemunhou muito desses fatos e fomentando a cultura desportiva nas novas gerações. O Brasil tem conquistas importantíssimas que não podem ficar esquecidas. Além disso, incentivando a prática de diversas modalidades estamos despertando o interesse e o desejo da inserção do esporte no dia a dia das crianças e jovens. Quem sabe não estamos ajudando na formação de novos ídolos nacionais como os que estão retratados na carreta do eMuseu, afirma Bianca Gama, coordenadora do projeto.

O Prefeito de Resende Diogo Balieiro Dinizc, comemora a passagem da Carreta por Resende .

“ Com a carreta do Museu e do Esporte, os munícipes terão a oportunidade de conhecer a história de diferentes modalidades esportivas e também sobre importantes ícones do esporte. A iniciativa também é um importante incentivo para nossa população, principalmente as crianças, a conhecerem novas modalidades, incluindo olímpicas. Além de ampliar ainda mais a cultura do esporte em Resende. Aproveito para agradecer as parcerias com os realizadores e coordenadores do e-Museu do Esporte, que nos escolheram como parte deste importante projeto. “

Mas não são só os atletas amadores que se encantam com a possibilidade de se aventurar em manobras radicais, mesmo que virtualmente. Atletas profissionais se arriscam também e exaltam a importância da itinerância da carreta do eMuseu por várias cidades do estado. “Na carreta, não só eu, mas muitos futuros atletas têm a chance de surfar na onda perfeita. Isso é um incentivo dos mais importantes para a prática do esporte. É muito irado”, afirmou o campeão de surf Sany Pires, ao fim de sua visita.

Confira as cidades que vão receber a carreta itinerante e as datas: Resende – 10/02 a 16/02 Teresópolis – 06/03 a 14/03 São Pedro d`Aldeia – 17/03 a 23/03 Rio de Janeiro – 25/03 a 29/03